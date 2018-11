Olympici na svém „Permanentním Tour“ se zastaví i v Neratovicích

Je to více nežli půl století co v Praze vznikla skupina s poněkud zvláštním názvem „Karkulka“. Jednalo se o slovní hříčku – KARlínský KULturní KAbaret. V té době nikdo netušil, že z této doprovodné hudební formace Mikiho Volka – tehdejšího „krále českého rockenrollu“ či začínající zpěvačky Yvonny Přenosilové se stane legenda naší populární hudby. Hity jako „Želva“, „Pták Rosomák“, „Dej mi víc své lásky“ či „Slzy tvý mámy šedivý“ se staly již klasikou české hudební tvorby.

Ano, to je skupina Olympic! Tento svůj název dostala podle tehdejšího klubu „Olympik“ ve Spálené ulici. Kapela vystupovala v divadlech Semafor či Rokoko a na konci šedesátých let se podívala i do Paříže. Sedmdesátá léta jsou ve znamení četných personálních změn, kdy se v kapele objevil například coby baskytarista tehdy začínající Jiří Korn. V polovině sedmdesátých let je však skupina dokonce na pokraji rozpadu. Olympici jsou totiž na samém okraji zájmu a ani singly, v té době vydané, nemají žádný úspěch. Teprve příchodem Milana Brouma dochází k přitvrzení skupiny a vznikají úspěšná alba „Prázdniny na Zemi“, „Ulice“, „Rock n roll“ či „Kanagon“. Po tragické smrti hráče na klávesové nástroje Mirka Berky v roce 1987 skupina dále pokračuje opět pouze s jedněmi klávesami v sestavě Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Milan Peroutka, které později za bicími vystřídal Martin Valgl. A v této sestavě hrají doposud. Letos v září jim vyšlo i nové album „Trilobit“, které bylo pokřtěno v Malostranské besedě.

V roce 2014 kapela zahájila turné pod příznačným názvem „Permanentní tour“, které znamená, že Olympici prostě nehodlají přestat koncertovat a proto se ně fanoušci mohou těšit v mnoha českých i slovenských městech. Počátkem září se vydali na své podzimní turné a právě jednou z jejich zastávek budou právě i Neratovice. A proto v úterý 6. listopadu je přivítá zdejší Společenský dům, kde ve Velkém sále od 19 hodin zazní i ty jejich známé hity, které si jistě s chutí zazpívají všichni.

mar