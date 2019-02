„Bluesová Janis Joplin“ se představí v mělnickém klubu

Tento víkend bude v Mydlárně pořádně nabitý. Pátečním večerem se zde rozezní bluesová foukací harmonika „první dámy“ tohoto hudebního nástroje. Bluesová skupina „Lady I“ vznikla v roce 1995. Hlavní postavou je od samého začátku právě zpěvačka a hráčka na foukací harmoniku Ivana Novotná (Lady I = Lady Ivana), v naší vlasti známá pod přezdívkou „ERŽIKA“, která bývá často označovaná jako bluesová Janis Joplin. Další významnou tváří byl tehdy excelentní bluesový kytarista Milan Špaček. Skvělou rytmiku tvořil baskytarista Miroslav Vorlíček a bubeník Luboš Hnát. Skupina slavila úspěchy hlavně v Německu, kde absolvovala četná klubová vystoupení a podnikla také turné s americkým bluesmanem Carey Bellem. Úspěchy slavila na prestižních blues festivalech jako například Blues Fashung Apolda, Dresdner Blues Festival, Hungarian Blues Festival Paks, Mumyhua Fest Rakousko, Blues Alive Šumperk a mnoho dalších. V roce 1997 zvítězila v soutěži amatérských bluesových kapel, vypsané managementem B. B. Kinga. V roce 2000 byla dokonce předkapelou B. B. Kinga ve Zlíně na Golem Blues Festu. V Čechách dělala také předskokana takovým hvězdám jako Duke Robillard či Laco Deczi & Celula New York. Kapela vystupovala několikrát také jako host na mezinárodním festivalu v Šumperku. V této sestavě skupina úspěšně působila téměř patnáct let a koncertovala po celé Evropě. Avšak bohužel po těžké nemoci odešel v roce 2013 do bluesového nebe kytarista Milan Špaček a Lady I se na několik let odmlčela. Až po čtyřech letech se vrací „Lady Ivana “ na podia s projektem „Lady I Trio – Acoustic“, s komornějším zvukem, ale pořád plná energie. Tehdy se přidal excelentní osobitý bluesový kytarista a zpěvák Miloš Svoboda, který se již před čtrnácti dny zde představil s vlastní hudební formací. Trojici doplňuje zákládající člen původní sestavy baskytarista Miroslav Vorlíček.

Je třeba dodat, že v klubu není tato trojice poprvé. V roce svého obnovení se zde objevila a posléze i zahrála na letních setkáních Blues před Dírou. No a téměř přesně po dvou letech to tu rozjede znovu.

Máme se tak na co těšit!!!

mar