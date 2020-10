Laboratorně diagnostické centrum PREVEDIG medical, s.r.o. s podporou starostky obce Libiš, Mgr. Pavlíny Komeštíkové, a starosty Neratovic, Ing. Romana Kroužeckého, otevírá nové odběrové místo na COVID-19 v Libiši.

Bude se nacházet na Pražské ulici, na velmi dobře dostupném parkovišti vedle čerpací stanice MOL.

Odběrové místo bude v režimu tzv. „drive-in“, to znamená, že přijedete autem až do odběrového stanu a zdravotní sestřička Vám odebere vzorek z dýchacích cest. Z auta v podstatě ani nemusíte vystoupit. Je to nejbezpečnější forma odběrů, při které nedochází ke vzájemnému kontaktu čekajících pacientů. Samozřejmě je možné vzorky odebrat také od pacientů, kteří autem nepřijedou.

„Prosíme všechny zájemce o odběry, aby se registrovali v našem objednávkovém systému. Pomůže nám to zrychlit plynulost odběrů a nebudete muset čekat ve frontách.„ Řekl jednatel a výkonný ředitel laboratoře PREVEDIG, Ing. Kamil Řáda.

Pokud je vyšetření indikováno lékařem nebo hygienickou stanicí, hradí ho zdravotní pojišťovna a pacient nic neplatí. Pokud tomu tak není, platí následující ceník:

Odběr vzorku…50Kč

PCR vyšetření bez certifikátu…1650Kč

Certifikát pro výjezd do zahraničí…100Kč

(zaslání výsledku i certifikátu elektronicky zdarma)

Výsledky jsou dostupné obvykle tentýž den v odpoledních až večerních hodinách.

Všem laboratoř garantuje výsledky max. do 24hodin.

„Prosíme všechny obyvatele, pokud je Vám odběr nařízen, určitě na něj dojděte. Zřízením nového odběrového místa v Libiši se vám snažíme situaci ulehčit, abychom epidemii dostali co nejdříve pod kontrolu a mohli se vrátit k normálnímu životu.“ Apeluje na obyvatele Neratovic a okolí starosta Neratovic Ing. Roman Kroužecký.

TS