Neratovický salon 2019 opět nabídne pestrý program

Druhý zářijový víkend bude opět patři multižánrovému festivalu, který pro všechny neratovičáky i přespolní připravilo město Neratovice ve spolupráci se Společenským domem. Návštěvníky tak v sobotu a v neděli po celý den na náměstí Republiky čekají špičkové kapely, ukázky práce záchranářů, prezentace neratovických sportovců a volnočasových aktivit, je pamatováno i na děti pro něž je připraveno spousta zábavy v Unipetrol Fun Parku. Chybět nebude ani taneční zábava a samozřejmě i občerstvení pro každého.

Sobota bude patřit zejména sportu. V akci „Sportem pro život“ to bude prezentace neratovických sportovních a volnočasových klubů, soutěže a atrakce pro děti i dospělé. chybět samozřejmě nebude kulturní program. Vystoupí zde kapely Vorasband, Monogram a George and Beathovens s Karlem Kahovcem. Vše vyvrcholí taneční zábavou pod širým nebem od 19.30 hodin. Až do půlnoci k tanci i poslechu zahrají Venca Hruška duo a Karyna Band.

A v neděli od 11 hodin se uskuteční „Den Spolany & UNIPETROL FUN PARK“.

U příležitosti této tradiční akce se v Unipetrol Fun Parku, který bude v parku u kašny před kinem doprovázet letošní „Neratovický salon“, se návštěvníci mohou těšit na atrakce pro děti i dospělé, zábavné chemické pokusy či soutěže o věcné ceny. A samozřejmě na přehlídku skvělých muzikantů.

A kdo zde vystoupí…

Vše zahájí od 11 hodin JAZZ Band ZUŠ Neratovice, o hodinu později zahraje Swingin´ Emotions, od 13,20 Milan Drobný a NADROBNO, a ve 14,45 to bude MORAVANKA J.Slabáka. V 16.15 to rozjede Yo Yo Band a v 17.40 se všichni mohou těšit na Václava Neckáře & BACILY. Od 19.10 vystoupí Anna Julie Slováčková s Bigbandem inspirations a určitě všechny zaujme Kamil STŘIHAVKA Band, jenž se zde představí ve 20.40 hodin.

Celá akce vyvrcholí ve 22 hodin slavnostním ohňostrojem.

mar