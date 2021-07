Mělnickým zámkem opět zavoní exotika…

Afrika je zemí protikladů kde poušť střídá pralesy a nekonečné stepi. Stád zeber, buvolů, antilop či slonů. V křoviskách se skrývajících šelem, vody plné ryb, krokodýlů či zdánlivě odpočívajících hrochů. Ve větvích poskakujících opic a hnízdících ptáků. Bohužel i země válečných konfliktů a nezměrné bídy.

A právě ke snaze zmírnit tyto špatné podmínky vznikl česko-ugandský food projekt Virunga.cz, který letecky dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci přímo ze srdce „černého kontinentu“. Podporuje tak ugandské lokální farmáře a pěstitele tím, že vykupuje za férové ceny jejich produkty a tím jim jednak zabezpečuje jejich produkci a zároveň je motivuje k samostatné výdělečné činnosti. A proč vlastně Virunga? Inspiraci její členové našli právě tam, kde se cítí úplně nejlépe. Virunga je totiž národní park na pomezí Ugandy, Rwandy a Konga, kde dodnes soptí majestátní vulkány, pralesy obývají vznešené gorily a na stromech roste to nejbáječnější ovoce…

No a právě toto ovoce tuto poslední červnovou neděli od 9 do 15 hodin bude možno si nakoupit na nádvoří mělnického zámku kam vyrazí Virunga cz již potřetí rozjet Africké trhy v Mělníku! Přijďte se podívat a ochutnejte to nejlepší, co pro vás pěstují drobní ugandští farmáři – obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas…. Avšak to nebude zdaleka vše. Přijede i pestrý výběr sušeného exotického ovoce, dálkami voňavé koření ze Zanzibaru, ta nejlepší káva, čaje, marmelády či ovocné tyčinky.

