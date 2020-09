Mělnické náměstí oživí „Burčáková pouť“

Burčák. První produkt každoroční nové vinařské sklizně a symbol nastupujícího podzimu. A tak v rámci již tradičních sobotních Mělnických farmářský trhů, jenž budou probíhat po celé dopoledne nabídnou místní vinaři tento nápoj. A to 19. září až do 20. hodiny.

Avšak kromě něho a ochutnávek dalších dobrot je připraven i bohatý doprovodný program náměstí Míru. vše v 10 hodin zahájí společné vystoupení mělnických folklorních souborů

Jarošovci a Jarošáček. Doslova symbolicky v pravé poledne je pro děti připraveno pohádkové představení Humlivadla „O kouzelných dudách“. Je to příběh na motivy pohádky „Obušku z pytle ven“, která se odehrává na divokém jihozápadě Čech v kraji pod horou Čerchov na Chodsku. Pohádkový příběh je plný lidových písniček z jihu a jihozápadu naší krásné země a vypráví o muzikantovi jménem Jirka, který, jak rychle k závratnému štěstí přijde, tak rychle ho ztratí. A o hodinu později se představí Dětské loutkové divadlo AJAJ s další pohádkou „O princezně Husopasce“, jenž bude doprovázená živou hudbou a lidovými písničkami. Následovat bude vystoupení smíšeného pěveckého sboru ze Mšena Intermezzo.

Velký dechový orchestr MKD Mělník si za dva roky od svého obnovení u příležitosti 100. výročí vzniku republiky dokázal získat srdce nejen mělnických posluchačů. Velkolepý zvuk zlatě a stříbrně zářících nástrojů mohutného hudebního tělesa ještě zvyšuje slavnostní ráz působivých skladeb těch nejlepších českých skladatelů a dokazuje, že důstojnost a tradice mohou jít ruku v ruce s radostí a nadšením. O tom se přesvědčí návštěvníci od 16 hodin i na zdejším náměstí. A opět symbolicky na to naváže další zdejší fenomén. A to vystoupení mělnického smíšeného pěveckého sboru Chrapot pod vedením Marie Maříkové. Amatérský sbor s velkým, veselým, barevným a nebojácným hudebním srdcem, které pro své fanoušky tluče již více než 20 let. Vypráví se, že lidé, odcházející z jejich koncertů, si svítí sami na cestu. To proto, že jsou nabití pozitivní energií, dobrou náladou a také rozesmátí od ucha k uchu. Vše završí od 19 hodin big band inspirovaný všemi žánry, především funky a taneční hudbou s přesahem do swingu a jazzu pod vedením kapelníka Marka Šteigra. Není pochyb, že skupina OffBeat mnohé vybídne i k tanci.

Věřme, že počasí i okolnosti tomu budou přát a tak si mnozí vynahradí tradiční akce jako Vinný košt či Mělnické vinobraní, jenž bohužel vinou nám všem známých příčin musely být zrušeny…

mar