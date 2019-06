Louka Fest již počtvrté přiláká hudební fanoušky

Areál brandýského zámku opět přivítá 4. ročník open air festival folkových a bluegrassových kapel „Louka Fest 2019“. A bude zase se na co těšit. Celou akci zahájí v pátek 7. června od 19 hodin americký písničkář Jimmy Bozeman, jenž je ztělesněním generace nezávislých amerických hudebníků 70.let. Hlavní síla jeho příběhů tkví v osobním prožitku a poznání. Na cestě za hudbou procestoval spoustu míst z Louisiany do Texasu a přes Mexiko až do Prahy, kde se v roce 1991 usadil. Hvězdnou sestavu jeho doprovodné kapely tvoří muzikanti s letitou hudební praxí. A to houslista Pepa Malina, kytarista Jakub Racek, kontrabasistka Svatka Hlávková a bubeník Tomáš Vokurka. A o hodinu později se představí sestava Ivan Hlas Trio, kterou skutečně příznivcům tohoto žánru není třeba představovat. Ivan Hlas, Olin Nejezchleba a Norbi Kovács – co k tomu dodat…. No a o závěr večera se postará TOP DREAM COMPANY, což je desetičlenná kapela z Prahy, která má několik společných slov, a to funk, soul & groove a pod vedením trumpetisty Petra „Harmyho“ Harmáčka šíří tyto styly po mnoha klubech, festivalech a slavnostech ve střední Evropě kde za tuto dobu si již vydobyla silnou pozici na funkové scéně

Hlavní festivalový den bude sobota, kdy posluchači zamíří opět do rozlehlého prostoru spodní části zámecké zahrady. Na zdejším pódiu od 16.20 hodin nejprve to rozpálí kapela „The Kingsize Boogiemen“ , jenž hraje blues až do morku kostí. Tato čtyřčlenná parta nenechá nikoho na pochybách, že je blues baví a že ho hrají rádi. Následovat bude skupina se zvláštním názvem „Minus 123 minut“ jejíž síla spočívá především v živých energických koncertech, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, blues, funky či world music. A protože, jak sami říkají, nejsou „porostlí mechem“, jsou otevřeni i vlivům současné hudby. Večerní program v 19 hodin opět zahájí Jimmy Bozeman se svým doprovodem coby předkapela další zajímavé hudební osobnosti. A tou je Lenka Dusilová. Žánrově nezařaditelná, charismatická zpěvačka, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, která není zvyklá stagnovat a opakovat se. Celé toto setkání zakončí kapela Hard to Frame, jenž spojuje náklonnost k elektronickým tanečním stylům, jako jsou drum and bass, dubstep nebo breakbeat. A především touha hrát tyto styly na živo. Kromě skvělé muziky nebude samozřejmě chybět neméně skvělé občerstvení v podobě dobrého piva, kvalitního vínka, výborné kávy a dalších dobrot dle vlastní chuti.

