V lobečském pivovaru oslaví svatého Patrika

Zdejší Parostrojní pivovar kromě vaření skvělého pěnivého moku pořádá řadu akcí. Po masopustním veselí to bude další oslava. A to patrona Irska, kde také umí dobré pivo. A to v předvečer svátku sv. Patrika – v sobotu 16. března. Program bude zcela v irském stylu, a to i díky zdejšímu průvodci v angličtině Gavinovi, který zejména zahraniční hosty provede celým provozem. Gurmáni si jistě přijdou na své v podobě pravého irského oběda a samozřejmě je pamatováno na milovníky „tekutého chleba“. Na čepu budou čtyři lobečská piva samozřejmě včetně pravého irského Stoutu 12°. Večer se bude podávat pro změnu irská večeře a k originální atmosféře přispěje Trio Dalibora Zíty ve složení – housle, akordeon, basa, které zahraje irské balady. Vytrvalci přivítají o půlnoci den sv. Patrika a po předchozí rezervaci se ubytovat přímo v pivovaru či na jiných doporučených místech v Lobči.

V neděli ráno je pro zájemce připravena irská snídaně.

