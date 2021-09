Léto na zámku v Roztokách

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo na závěr prázdnin akci, která určitě zaujme celé rodiny. Po tři dny se mohou přinést třeba do elegantní Francie, satirické Británie či slunného Karibiku. Třídenní food festival s uvolněnou atmosférou umocněnou krásným prostředím zámeckého parku v Roztokách je připraven na konec srpna. Na své si přijdou milovníci nejenom výborného jídla, ale i kultury a hudby. Od úterý 24. srpna až do čtvrtka 26. srpna festivalový den začne vždy již ve 13 hodin., kdy se otevírají foodtrucky s tematickým občerstvením. Dopřát si tak bude možno jedinečný gastronomický zážitek v podobě oběda. Dětský program pokaždé od 14 hodin nabízí divadélka pro děti všech věkových kategorií doplněné o krátké workshopy. Vrcholem každého festivalového dne je večerní představení od 20 hodin.

A na co se mohou návštěvníci těšit. První den bude patřit „sladké“ Francii. Zpěvačka Radka Fišarová uvede kultivovaný česko-francouzský koncertní program, který představí v působivých kulisách zámeckého parku. Repertoár koncertu je položen na nestandardních aranžích francouzských a českých šansonů. Základ francouzských skladeb patří slavným písním Edith Piaf a dalším francouzským interpretům, jako např. Charles Aznavour či Mireille Mathieu. Program je významně doplněn českými autorskými písněmi a šansony v kombinaci s muzikálem. Program „Francouzského večera“ zahájí ve 14 hodin. divadelní představení pro děti. A samozřejmě po celé odpoledne včetně večera bude v parku připraven bohatý výběr francouzských delikates.

Den na to se návštěvníci určitě pobaví tradičním „suchým“ anglickým humorem. A to inscenací „Jistě, pane premiére“! Tato kultovní satirická komedie v provedení Divadla bez zábradlí podle úspěšného pokračování slavného „britcomu” z prostředí vysoké politiky je stále velmi aktuální. Vláda je v krizi a premiér Jim Hacker má problém. Je třeba zachránit před krachem zemi, Evropu, ale především svou pozici. Tajemník kabinetu Sir Humphrey Appleby má plán… V hlavních rolích se představí Karel Heřmánek st. coby Jim Hacker, Josef Carda – Sir Humphrey, Dana Morávková – Claire Sutton, Karel Heřmánek ml. – Bernard Woolley, Ladislav Županič – Velvyslanec a Petr Pospíchal – Jeremy Burnham. I v tomto případě po celé odpoledne až do večera bude v parku zajištěno občerstvení inspirované Velkou Británií.

No a na závěr se bude možno přenést do „žhavého“ Karibiku. Na všechny tak čeká divácky nesmírně vděčný program plný latinskoamerické hudby a tance. Taneční skupina TRADICIÓN vznikla v roce 2002 spojením skvělých tanečníků z Kuby, Brazílie, Dominikánské republiky, Konga, Angoly, Kypru, Velké Británie a samozřejmě těch nejlepších z pražské taneční salsa scény i celé České republiky. Soubor kromě vlastních vystoupení pravidelně spolupracuje s celou řadou známých osobností české hudební scény. A rovněž i zde po celé odpoledne včetně večera bude v parku připraven bohatý výběr občerstvení a delikates. Jistě nebudou chybět i tradiční míchané nápoje charakteristické pro tuto oblast.

Určitě to bude další příležitost ke zpestření prázdnin, které však již nachylují ke svému konci. Takže si to pořádně užijme!

Bedřich Marjanko