Letní park nabídne skvělou zábavu pro děti i dospělé

Mělnické kulturní léto je již v plném proudu. A tak jako v minulých letech se v následujících dnech otevře i Letní park plný zábavy, relaxace, tvoření i vzdělávání jak pro nejmladší návštěvníky, tak pro dospělé. K posezení jistě přiláká zelený trávník pod stromy i kavárna v originálních funkcionalistických prostorách Masarykova kulturního domu.

Od pondělí 23. července po dva týdny bude zde probíhat celá řada workshopů kde pod odborným vedením zkušených lektorů si malí i velcí budou moci zkusit a třeba se i naučit různé tvůrčí aktivity. Již první den to bude nejprve malba na hedvábí a odpoledne bude možno vyrobit indiánské ozdoby z kůže. V dalších dnech to bude výroba šperků, letních věnců, panenek z ovčí vlny, hudebních nástrojů či malování na sklo různých svítilen. Chybět samozřejmě nebude keramická a textilní dílna a tvorba z přírodní kosmetiky. Pro dospělé je v pondělí 30. července od 18 hodin připravena lekce jógy pod širým nebem.

Avšak to zdaleka není vše. V úterý 24. července se zde uskuteční koncert pro děti i pro dospělé BABYLON BAND a 27. července bude k dispozici unikátní loutkové hřiště nejenom pro děti ale i pro jejich doprovod. Co se týče loutek, tak se chystá ještě dvě představení s dřevěnými herci. Hned na zmíněném hřišti to bude pohádka „Smysl kura“ v podání divadla Waxwing a Divadlo U staré herečky poslední červencový den zahraje inscenaci „Líná Liduna a tři přadleny“. A živí herci z divadla Spektákl uvedou 3. srpna grotesky z velkoměsta pod příznačným názvem „Chaplinovy děti“ , a o den později hudební pohádku „Tři prasátka“ předvede soubor divadla Pruhované panenky“.

Prostě i letošní Letní park u mělnického kulturního domu nabídne zábavu pro malé i velké.

mar