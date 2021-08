Kulturní léto nahradí tradiční „Dny Kralup“

Již v loňském roce se bohužel tento svátek kultury a sportu ze známých důvodů se nekonal přičemž stejná situace se opakovala i letos. Avšak organizátoři nakonec využili zlepšující se epidemiologické situace a v rámci možností se jim podařilo sestavit velmi hodnotný program.

A tak se ve zdejším městě v průběhu tří letních sobot uskuteční vybrané kulturní akce v rámci „Kralupského kulturního léta“, které tak alespoň částečně nahradí největší celoměstské slavnosti, Dny Kralup.

Jeho první část, jenž bude zvláště zaměřená na rodiny s dětmi, se uskuteční 21. srpna na paloučku u vltavské tůně. A to ve stylu „divokého západu“. Na tomto krásném místě bude totiž pro malé i velké připraveno westernové městečko, ve kterém si budou moci vyzkoušet život zlatokopů a kovbojů. Samozřejmě nebudou chybět projížďky na koních i skvělá muzika. O tu se ve večerních hodinách postarají hudební formace Don Tichot a Rangers Band.

A naopak poslední prázdninová neděle, 28. srpna bude věnována hlavně seniorům. V areálu Domu s pečovatelskou službou vystoupí se svou kapelou nestárnoucí Josef Zíma, dále pak skupina Cappella Vilda a v neposlední řadě také Markéta Wagnerová se svým sborem.

A následující víkend bude pořádně našlapaný. V pátek 3. září se ve večerních hodinách na Palackého náměstí uskuteční letní kino, přičemž zachován by měl být tradiční model, se kterým se návštěvníci setkali již při Dnech Kralup.

No a v sobotu 4. září pak na stejném místě vyvrcholí program „Kralupského kulturního léta“ souborem pestrých akcí, jež by měly uspokojit všechny věkové kategorie diváků. V rámci hudebního festivalu se zde představí kapely Botox, GotHigh, Lety Mimo a Petr Kroutil Orchestra. Školáci se také rozloučí s prázdninami pestrým programem, je počítáno s dílničkami i pro nejmenší diváky, workshopy, dále to budou sportovní soutěže, ukázka práce sportovních klubů, ukázka práce hasičů, skákací hrad, autíčka a další atrakce. Na své si rovněž přijdou milovníci cirkusových kousků v podání nového cirkusu Chůdadlo. A pro sportovně založené návštěvníky čeká akce kdy si to o turnajové prvenství rozdají florbalové týmy, a to pod záštitou místního klubu Kralupy Wolves.

Součástí tohoto setkání bude i další každoroční akce. A to 6. ročník „Švejkových motomanévrů“. Manévry se konají na počest zakladatele akce „Míry Sitaře” a na počest dobrého vojáka Švejka. Akce je určena pro příznivce všech typů motorek a autoveteránů. Jejich sraz se uskuteční tradičně v restaurací U Kohouta, a následovat bude tradiční Spanilá jízda těchto nablýskaných krasavců.

Není ani třeba dodávat, že po celý den nebude chybět pestrá nabídka kvalitních pochutin a dobrého pití.

