Kralupy zahájí odvety v Libiši a Klech

Společně s krajskou I. B třídou vstoupí o víkendu 23. a 24. března do fotbalových jarních odvet i okresní přebor Mělnicka. Hned na úvod čekají nesnadné prověrky lídra soutěže FK Kralupy 1901. Okresní přebor sice vede s náskokem šesti bodů, ale k prvním dvěma zápasům cestuje na hřiště Sokola Libiš B a TJ Kly. Oba celky budou chtít Kralupům vstup do jarních odvet znepříjemnit. To by mohlo pomoci i druhým Všestudům, které zajíždějí do Tišic, a třetímu Velkému Borku. Ten doma hostí Dolní Beřkovice. Jak ale vstup do jara dopadne, to nám ukáže úvodní kolo kompletního jarního rozlosování.

14. kolo – neděle 24, 3, v 15:00

Hořín – Kly (SO 10:45), Horní Beřkovice – Mšeno (SO), Labský Kostelec – Pš. Mělník B (SO), Libiš B – Kralupy (SO), Horní Počáply – Záryby B (NE 12:00), Velký Borek – Dolní Beřkovice, Tišice – Všestudy.

15. kolo – neděle 31. 3. v 15:00

Kly – Kralupy (SO 10:15), Dolní Beřkovice – Horní Beřkovice (SO 12:00), Mšeno – Tišice (SO), Labský Kostelec – Libiš B (SO), Pš. Mělník B – Horní Počáply, Záryby B – Velký Borek, Všestudy – Hořín.

16. kolo – neděle 7. 4. v 16:30

Hořín – Mšeno (SO 10:45), Horní Beřkovice – Záryby B (SO), Libiš B – Kly (SO), Horní Počáply – Labský Kostelec (NE 13:30), Velký Borek – Pš. Mělník B, Tišice – Dolní Beřkovice, Kralupy – Všestudy.

17. kolo – neděle 14. 4. v 16:30

Dolní Beřkovice – Hořín (SO 13:30), Labský Kostelec – Velký Borek (SO), Mšeno – Kralupy (SO), Horní Počáply – Libiš B (NE 13:30), Pš. Mělník B – D. Beřkovice, Všestudy – Kly, Záryby B – Tišice.

18. kolo – neděle 21. 4. v 17:00

Kly – Mšeno (SO 10:15), Hořín – Záryby B (SO 10:45), H. Beřkovice – Lab. Kostelec (SO), Libiš B – Všestudy, Velký Borek – H. Počáply, Tišice – Pš. Mělník B, Kralupy – Dol. Beřkovice.

19. kolo – neděle 28. 4. v 17:00

Dol. Beřkovice – Kly (SO 14:00), Mšeno – Všestudy (SO), Lab. Kostelec – Tišice (SO), H. Počáply – H. Beřkovice (NE 14:00), Pš. Mělník B – Hořín, Záryby B – Kralupy, Velký Borek – Libiš B.

20. kolo – neděle 5. 5. v 17:00

Kly – Záryby B (SO 10:15), Hořín – Labský Kostelec (SO 10:45), H. Beřkovice – Velký Borek (SO), Libiš B – Mšeno (SO), Tišice – Horní Počáply, Kralupy – Pš. Mělník B, Všestudy – Dolní Beřkovice,

21. kolo – neděle 12. 5. v 17:00

Dol. Beřkovice – Mšeno (SO 14:00), Hor. Beřkovice – Libiš B (SO), Labský Kostelec – Kralupy (SO), Hor. Počáply – Hořín (NE 14:00), Pš. Mělník B – Kly, Záryby B – Všestudy, Velký Borek – Tišice.

22. kolo – neděle 19. 5. v 17:00

Kly – Labský Kostelec (SO 10:15), Hořín – Velký Borek (SO 10:45), Mšeno – Záryby B (SO), Libiš B – Dol. Beřkovice (SO), Tišice – H. Beřkovice, Všestudy – Pš. Mělník B, Kralupy – H. Počáply.

23. kolo – neděle 26. 5. v 17:00

Labský Kostelec – Všestudy (SO), Hor. Beřkovice – Hořín (SO), Horní Počáply – Kly (NE 14:00), Pš. Mělník B – Mšeno, Tišice – Libiš B, Záryby – Dol. Beřkovice, Velký Borek – Kralupy.

24. kolo – neděle 2. 6. v 17:00

Kly – Velký Borek (SO 10:15), Hořín – Tišice (SO 10:45), Dol. Beřkovice – Pš. Mělník B (SO 14:00), Mšeno – Lab. Kostelec (SO), Libiš B – Záryby B (SO), Kralupy – Hor. Beřkovice, Všestudy – Hor. Počáply.

25. kolo – neděle 9. 6. v 17:00

Hořín – Libiš B (SO 10:45), H. Beřkovice – Kly (SO), Lab. Kostelec – Dol. Beřkovice (SO), H. Počáply – Mšeno (NE 14:00), Pš. Mělník B – Záryby B, Velký Borek – Všestudy, Tišice – Kralupy.

26. kolo – neděle 16. 6. v 17:00

Kly – Tišice (SO 10:15), Dol. Beřkovice – H. Počáply (SO 14:00), Libiš B – Pšovka Mělník B (SO), Mšeno – Velký Borek (SO), Záryby B – Labský Kostelec, Všestudy – Horní Beřkovice, Kralupy – Hořín. (pet)