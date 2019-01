Kralupy i Mělník deklasovaly Český Brod

Poprvé v letošním roce se znovu rozjely i krajské basketbalové soutěže. Do nich zasáhly i oba týmy Mělnicka Kralupy Junior a BK R&J EBC Mělník. Ve Středočeské lize měly oba týmy výhodu domácího prostředí a jejich soupeřem byl vždy Český Brod. Ten byl sousedem v tabulce jak Kralup, tak Mělníka, a tak se čekal zajímavý souboj. První čtvrtina v Kralupech byla dramatická, nakonec ji domácí tým vyhrál o dva body. Ovšem druhá a třetí čtvrtina se už stala jasnou záležitostí Kralup, které si vytvořily dostatečný náskok a poslední čtvrtinu už mohly dohrát v poklidu. V Mělníku měli domácí v první čtvrtině jasně navrch, vyhráli ji rozdílem 12 bodů. Jenže do poločasu dokázal soupeř snížit na rozdíl tří bodů. Mělničtí ale ve druhém poločase zlepšili přesnost ve střelbě a zápas dovedli do poklidného vítězství. Oba celky se tak v tabulce dokázaly před Český Brod posunout.

Výsledky 13. kola: BK Kralupy Junior – Český Brod 84:59 (19:17, 26:11, 22:15, 17:16) Body Kralup: Marsa 26, Miloš 16, Čermák 14, Jurik 12, Fila 5, Lipovský 4, Chlapec 3, Orgonik 2, Procházka 2. Kladno – Benešov B 81:41, Beroun – Příbram 72:94, Pečky – Réma Nymburk nehlášeno, Kolín B – Ml. Boleslav B 48:61.

Výsledky 14. kola: BK R&J EBC Mělník – BK Český Brod 82:63 (24:12, 17:26, 23:18, 18:7, Beroun – Benešov 84:54, Kladno – Příbram 65:64, Kolín B – Réma Nymburk 49:43, Pečky – Ml. Boleslav B 62:70.

1. Kladno 13 12 1 926:700 25

2. Příbram 13 9 4 1050:868 22

3. Ml. Boleslav B 13 8 5 846:769 21

4. Beroun 13 8 5 880:802 21

5. Réma Nymburk 12 8 4 734:684 20

6. Kolín B 13 7 6 664:696 20

7. Kralupy Junior 12 5 7 806:827 17

8. Mělník 12 5 7 780:817 17

9. Český Brod 12 4 8 739:793 16

10. Pečky 12 2 10 783:876 14

11. Benešov B 13 1 12 658:1034 14

(pet)