Kam vyrazit o víkendu?

Pomalu se blíží se Velikonoce a tak bude tento víkend ve znamení příprav na tyto krásné svátky jara. Kromě Velikonočního jarmarku v Mělníku na náměstí Míru a v prostorách Regionálního muzea, jenž opět nabídne pestrý sortiment zboží a různé gastronomické pochoutky, se i v dalších místech našeho regionu uskuteční řada akcí. Zde nabízíme pár tipů kam na ně vyrazit…

BRANDÝS NAD LABEM

Velikonoce, aneb včelky i broučci na zámku

Sice zde, jak se již stalo tradicí, o týden dříve, tj. v sobotu 13. dubna, ale opět ve znamení těchto svátků jara a symbolu nové zrození v přírodě. A tentokrát to bude ve znamení bzukotu včel a dalšího hmyzu. Od 10 hodin na zámeckém nádvoří v Muzikantském domečku tak vypukne „,muzikantská bzzzučírna“, bude možno si vyrobit hudební nástroj v podobě bzzzukátka, dále plstěnou berušku či si ozdobit perníčky. Kromě toho budou malí návštěvníci procházet včelařovým královstvím. Zde bude možno si vyrobit svíčku z pravého včelího vosku, samozřejmě ochutnat druhy medu a mnohé se dozvědět o životě tohoto pro nás tak důležitého hmyzího druhu. Vše vyvrcholí klasickou pohádkou „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v provedení divadla NAVĚTVI. A tak určitě opět všichni stráví pohodový jarní den.

NERATOVICE

Velikonoční výstava květin

K velikonočním svátkům již tradičně patří výstava květin i různých ozdob z nich vyrobených. Takže v pátek 12. dubna proběhne již všem dobře známá velikonoční prodejní výstava, kterou organizuje Svaz tělesně postižených společně s DDM Neratovice a Zahradnickým učilištěm v Liběchově ve zdejším DDM. K vidění i zakoupení bude opět pestrý sortiment živých květin, vazeb, výrobků šikovných krajkářek či krásné výrobky místních pachtworkářek. Určitě si tak návštěvní odnesou nějakou tu maličkost ke sváteční výzdobě svých příbytků.

LIBĚCHOV

Vzpomínkový akt s varhaním koncertem

V sobotu 13. dubna od 16 hodin se na liběchovském hřbitově u památníku rodů Veithů a Villani, jejichž příslušníci byli původně pohřbeni v kryptě kostelíčka, uskuteční vzpomínkový pietní akt s modlitbou. Za oba rody bude posléze v kostele sv. Havla od 17 hodin sloužena mše s varhanním doprovodem. Poté bude následovat malý varhanní koncert.

MÁSLOVICE

Máslovická šlápota…

…. aneb šlapeme do Máslovic stloukat máslo. V sobotu 13. dubna se uskuteční již 32. ročník tohoto tradičního turistického pochodu. Trasy do zdejšího „ráje másla“ se vždy dělí podle délky. Ta nejdelší, 22 kilometrová, vede z Prahy od Libeňského zámku. Dále se šlape z Kralup nad Vltavou, Líbeznic, Klecan, Odolena Vody, Řeže a konečně nejkratší je 5 a 3 kilometrový okruh přímo v Máslovicích. Zde na návsi již od 11 hodin bude probíhat program v podobě těch nejrůznějších soutěží a samozřejmě to nezbytné stloukání másla. Budou zde tak připraveny tvořivé dílny, řemeslníci nabídnou své výrobky a samozřejmě chybět nebudou

stánky s dobrým jídlem i pitím. K dobré náladě přispěje vystoupení country skupiny Máslovické drnkačky, pro děti je připraveno pohádkové představení a definitivní rozloučení se zimou potvrdí vynesení Smrtky s následným vhozením do Vltavy. A kromě toho bude možno ve zdejším Muzeu másla shlédnout aktuální výstavu „Velikonoční čas“, který právě v té době nastane….

ČEČELICE

Poupata pořádají již tradiční jarní bál…

Sdružení Poupata z Čečelic zve všechny místní i přespolní na svůj již III. Poupatovský jarní bál, takže se z toho stává tradice. Tato skupina zdejších žen se dala dohromady před patnácti lety, kdy začaly pravidelně chodit cvičit. Kromě cvičení se od svého založení podílejí na zpestření Staročeských májů svojí účastí v průvodech, zpěvem a tancem a jiných kulturních akcí. První představení Poupat bylo v roce 2009, kdy zatancovala na skladbu Poupata od Michala Davida. Vystoupení mělo veliký úspěch a na požádání kapelníka Přívoranky vystoupily čečelské ženy na tuto hudbu ještě v několika okolních obcích. A ten název jim již zůstal. A tak předloni uspořádala Čečelská poupata I. Poupatovský jarní bál v místní sokolovně. Takže i tuto sobotu 13. dubna místní sokolovna zase ožije tanečním rejem. Vše zahájí ve 20 hodin slavnostní přípitek a následovat bude vystoupení Poupat. A pak již nastane ta pravá zábava kde k tanci i k poslechu zahraje tak jako loni mělnická kapela BONUS.

TIŠICE

Divoký Zapad-ákov se vším všudy

Pistolníci, kovbojové, osadníci, stateční indiáni, přestřelky, kolty proklatě nízko…. To všechno známe z westernů i dobrodružných románů. Drsnou éru drsných mužů, ale i krásných žen, zlato, salony, koně s povozy, indiáni, šerifové. Divoký západ je směsice historie, mýtů, legend, příběhů, domněnek a kultury týkající se území dnešních západních států USA v 19. století. To vše si připomenou návštěvníci taneční zábavy, kterou již po jedenácté pořádá zdejší spolek Tišické KLUBko. Dostaví se tak nejenom těch „sedm statečných“, ale mnoho dalších postav z dob drsných mužů i půvabných „květů prérie“. To vše budou představovat ti, jenž zavítají opět do sálu na hřišti v Chrástě v sobotu 13. dubna od 20 hodin. K tanci a té pravé pohodě zahraje skupina PLUS a všichni tak budou určitě obdivovat výzdobu i odvážné masky, vyhrávat v tombole a samozřejmě povzbuzovat děvčata z KLUBka při jejich skvělém předtančení.

NEBUŽELY

Velikonoční jarmark

Jako každoročně se u příležitosti „svátků jara“ uskuteční již tradiční Velikonoční jarmark. Takže tentokrát v sobotu 13. dubna v místní sokolovně opět rozloží své zboží četní prodejci. Návštěvníci si budou moci z čeho vybírat. Kromě řemeslných výrobků, jenž se budou většinou vázat ke svátkům jara, zde jistě bude i pestrý výběr pochoutek k jídlu i pití. Místní i přespolní tak zde budou moci prožít pohodovou Bílou sobotu.

