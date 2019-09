Kam vyrazit o víkendu?

Prázdniny sice skončily, ale léto ještě ne. A tak stále ještě probíhá celá akcí pro pobavení jak pořadatelů, tak i návštěvníků bez rozdílu věku. Takže zde nabízíme pár tipů, kam si kromě výletů či houbařských výprav vyrazit…

KOSTELEC NAD LABEM

Kdo si hraje, nezlobí..

A to je pravda. Proto Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků v Kostelci nad Labem pořádá pro děti akci pod tímto názvem. V sobotu 7. září od 14 se děti, ale i dospělí vydají do osady Rudeč u Kostelce n L. Na startu každý malý účastník dostane kartičku do níž obdrží razítko za účast v soutěžních disciplínách, které zde budou probíhat. Dále na všechny čeká malování na obličej, cukrová vata a samozřejmě spousta dobrot.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Švejkovy motomanévry jubilejní

Uskuteční se totiž již 5. ročník této akce kdy se zde sjedou příznivci všech typů motocyklů a především legendárního dobrého vojáka Švejka. Vždyť zde má i svůj pomník, jenž se stal již oblíbenou turistickou atrakcí. Letos o týden dříve v sobotu 7. září se tak uskuteční další z jeho „Motomanévrů“. Všechny příchozí čeká skutečně pestrý program. Od 11.30 je sraz účastníků v restauraci U Kohouta, kde se bude podávat občerstvení. Nebude chybět ani požehnání strojů, které neudělí nikdy jiný nežli feldkurát Katz. A potom ve 13.30 vyrazí Spanilá jízda všech typů motocyklů i autoveteránů směr Velvary, kde se představí na tamním náměstí. Po zdejší prezentaci ti, kteří mají silné stroje zamíří zpět přes Podřipsko. Zde se uskuteční „Dobytí Řípu dobrým vojákem Švejkem“ a proběhne Pietní akt u hrobu praotce Čecha. Celou akci zakončí taneční zábava do pozdních nočních hodin.

LIBČICE NAD VLTAVOU

Memoriál Jiřího Pospíšila

Sbor dobrovolných hasičů Libčice II – Letky vznikl v červnu 1882 a jeho činnost trvá bez přerušení do dnešních dnů. V současné době se sbor aktivně zúčastňuje různých soutěží v požárním sportu a také pravidelně ples či různé další společné akce. Vždy na počátku září pořádá i „Memoriál Jiřího Pospíšila“ jehož jubilejní 25. ročník se uskuteční v sobotu 7. září.

Tato již tradiční soutěž v požárním sportu proběhne na náplavce u libčického přívozu. Od 10 hodin, zde oddíly hasičských sborů předvedou svojí zdatnost a připravenost k záchraně materiálních hodnot a samozřejmě i lidského života. Pro nejmladší návštěvníky je připraven dětský koutek a pro všechny bohaté občerstvení.

LYSÁ NAD LABEM

Jiřinkové slavnosti

Tato akce má dlouholetou tradici a není bez zajímavostí, že na jedné z nich se stala jejich „královnou“ tehdy mladičká Božena Němcová. Jiřiny jsou poklad podzimní zahrady. Vypadají křehce, ale jsou otužilé a pokvetou až do prvních mrazů. Na 20 000 odrůd již bylo vyšlechtěno a mnoho z nich jich uvidí návštěvníci na 7. ročníku Jiřinkových slavností od 6. do 8. září na zdejším Výstavišti. Pestrobarevnou krásu aranžmá Ing. Vlastimila Šindeláře možno shlédnout v přízemí haly A1. Koupěchtiví návštěvníci si vyberou na zahradnických trzích, jak pěstovat jiřinky poradí odborní pěstitelé z celé republiky. Pod patronací časopisu Receptář, vystoupí v doprovodném programu známé osobnosti a na své si přijdou milovníci dechovky.

MŠENO

Setkání s loutkami u studánky

Je to již osm let kdy zde byla opět zprovozněna místní studánka. Od té doby Okrašlovací spolek Mšeno a okolí u ní vždy pořádá na začátku září akci věnovanou dětem. Každoročně se zde koná setkávání s pohádkovými bytostmi a doprovodným programem. Ne jinak tomu bude i letos. V sobotu 7. září od 14 hodin se tak u Hlovecké studánky uskuteční další setkání s těmito dřevěnými herci. Není pochyb, že je tak čeká opět skvělé sobotní odpoledne.

NERATOVICE

Radúz a Mahulena na zámku

Tato poetická pohádka Julia Zeyera patří ke klenotům české dramatické tvorby a dočkala se řady inscenací. Mnozí diváci ji mají spojenou i s hudbou Josefa Suka a určitě si vzpomenou i na Weiglovo působivé televizní zpracování z roku 1970. V hlavních rolích se zde představili Magda Vašáryová a Jan Tříska. Třiadvacetiletý Suk, oddaný své budoucí ženě Otylce, vytvořil v tomto svém třináctém opusu dílo plné vroucí melodiky i dramatického napětí. Básník a prozaik Julius Zeyer se tu výrazně přiklonil k domácí mytické a pohádkové látce. Na počátku Zeyerovy hry o Radúzovi a Mahuleně stojí dvojí inspirace, prvním pramenem je okouzlení nespoutanou slovenskou přírodou s jejími dramatickými bájemi, druhou inspirací pak byla jeho dramatická ctižádost. O tom jistě bude i představení DS Jiřího z Poděbrad za hostování herečky Valérie Zawadské, jenž se uskuteční na nádvoří lobkovického zámku v sobotu 7. září od 20.30 hodin.

MÁSLOVICE

Posvícenské vinobraní

Příznivci dobré zábavy si v sobotu 7. září opravdu přijdou na své. Čeká je totiž velmi bohatý program složený z nejrůznějších soutěží, atrakcí a kulturních akcí. Konat se bude soutěž jedlíků posvícenských koláčů a hroznů vína či běh s máslem. K vidění bude stloukání másla, korková dílna na špunty a drátenická dílna. A že je to vinobraní, tak bude bohatý výběr dobrých vín, burčáku i medoviny. Pro děti jsou připraveny atrakce a divadelní představení. Od 19 hodin začne taneční zábava a na návsi proběhne od 22 hodin noční diskotéka.

BŘEZINĚVES

Přijďte si zatančit při dechovce

Milovníci tohoto žánru si jistě přijdou na své o týden později v neděli 8. září. Restaurace Trattoria Famiglia od 13 hodin bude hostit 3. ročník Dechovkového festivalu. Vystoupí zde hudební formace Krajanka, Toulavá kapela a hlavním tahákem bude legenda dechové hudby, kterou nebude nikdo jiný nežli Josef Zíma tentokrát za doprovodu kapely Strahovanka. Není tak pochyb, že kromě poslechu si mnozí i zatančí.

mar