Tisková zpráva Okresního soudu v Mělníku

V rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru (COVID-19) bude od čtvrtka 12.3.2020 všem osobám vstupujícím do budovy Okresního soudu v Mělníku měřena teplota, a to bezkontaktním teploměrem. V případě, že bude u osoby naměřena tělesná teplota 38°C a vyšší, o jejím vstupu do budovy rozhodne po zvážení příslušný předseda senátu. Toto se bude týkat osob, které budou vstupovat do budovy za účelem účasti soudního jednání.

V ostatních případech žádáme občany, aby před návštěvou Okresního soudu v Mělníku zvážili nutnost této své osobní návštěvy. V případě, že jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná, připomínáme, že se na Okresní soud v Mělníku mohou obrátit jinými způsoby:

◾telefon: 315 648 111

◾e-mail: podatelna@osoud.mel.justice.cz

◾datová schránka: ub5abxf

◾fax: 257 005 057

◾poštovní adresa: Krombholcova 264, 276 01 Mělník.

Toto opatření platí do odvolání, které bude záviset na vývoji šíření koronaviru v ČR.

JUDr. Jindřich Špergl

tiskový mluvčí OS Mělník

Tel: +420 315 648 429, +420 737 247 516

E-mail: jspergl@osoud.mel.justice.cz