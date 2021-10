HC Junior Mělník si poradil s nebezpečným soupeřem

Ve čtvrtém kole Krajské soutěže mělničtí hokejisté přivítali na svém ledě mužstvo z Čáslavi. Po smolné prohře v prodloužení, kdy se Lvi ze Slaného ztratili doma cenné dva body, si chtěli napravit reputaci. A to se jim nakonec podařilo.

Již od první minuty měli více ze hry domácí a v té páté se ujali vedení. Ve 13. minutě předvedl své šikovné ruce T.Havel. Trochu nezvyklá přihrávka J.Verneka od střídačky hostů letěla vysokým obloukem na volného Havla, který je parádně zpracoval a ještě před dopadem na led jej dokázal trefit tak parádně, že jej propasíroval do branky hostů.– 2:0. Dvě minuty před první sirénou se prosadil pohotovou střelou D.Šubrt a bylo to – 3:0.

Do druhé třetiny vstoupili hosté mnohem aktivněji a hostům se – 3:1. Avšak vzápětí mělničtí hráči už oslavovali další zásah do černého a opětovné vedení o tři góly – 4:1. Do konce třetiny se již nic nezměnilo třebaže Junior si vytvořil řadu šancí, které však nevyužil.

V polovině třetí třetiny našel krásnou přihrávkou D.Šnajdr úplně volného Literu, který měl před brankovištěm dostatek času na to, aby to bylo již – 5:1. Skóre utkání tak završil pět minut před koncem zápasu Stinka na konečných 6:1!

Příští týden jednou hráči Mělníka do Kutné Hory. Zápas s domácími Sršni začíná v sobotu 9. října od 17:30.

mar