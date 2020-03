Chráníme zaměstnance před COVID-19

“Tak jsem prý naštval premiéra. Kritizoval mě na vládě, že jsem veřejně podpořil zaměstnance Škodovky v jejich snaze zavřít fabriku. Je mi to jedno. Zásadní je, že vedení vyslyšelo odbory a touhu lidí chránit svoje zdraví. To je víc než byznys. I my na ministerstvu chceme chránit svoje pracovníky. Máme jich pres 20 tisíc. A úřady práce nebo sociálku úplně zavřít nemůžeme, zničili bychom ty nejpotřebnější. I proto jsme s Janou Maláčovou vyrazili mezi naše lidi je podpořit.”

