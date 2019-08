Do Chorušic na tradiční pouť

A to tento první srpnový víkend. Vše slavnostně zahájí v sobotu 3. srpna v 9 hodin Poutní mše svatá ke cti Panny Marie ve zdejším kostele. A o hodinu později se otevřou stánky a rozjedou četné atrakce. Návštěvníky opět čeká celá řada zajímavých výstav. Ve zmíněném kostele to bude výstava obrazů zdejší výtvarnice pod názvem „Fantazie Marcely Kozákové“, hlavně pánskou část jistě zaujme expozice „Akty od Neprakty a Lenky Koclerzové“ v sále zdejšího hostince. Zde si bude rovněž možno prohlédnou fotografie Ing Josefa Havla pod názvem „Život a lidé kolem nás“. Uskuteční se, jako každoročně, výstava drobného a hospodářského zvířectva, bude možno shlédnout seskok parašutistů a zájemci budou moci absolvovat vyhlídkový let letounem Brigadýr. Pamatováno je i na děti pro něž je připraveno pohádkové představení divadla Brouček ze Mšena.

Dále nebudou chybět hudební koncerty v sobotu to bude skutečně „nářez“. Na pódiu u hostince nejprve zahraje skupina Klasickej Postup a od 17 hodin to rozpálí kapela AC/DC Czech Revival. Sobotní program tradičně vyvrcholí pouťovou zábavou a ohňostrojem. V neděli budou pokračovat výstavy, pojedou stánky i atrakce. Zazní staropražské písničky v podání hudební formace Hudba na klíč a celou slavnost ukončí tradiční koncert varhanní a duchovní hudby v podání špičkových interpretů.

mar