S celuloidovými míčky vládl tentokrát jen A-tým Neratovic

Stolní tenisté mají v krajských soutěžích za sebou už deset kol. Do bojů zasahují i dva neratovické týmy. Zatímco A tým si vede skvěle a v posledním dvojkole si připsal za dvě výhry šest bodů, B-tým ve své krajské soutěži pokračoval ve špatných výkonech. Tentokrát prohrál oba zápasy na stolech.

Proti Brandýsu nad Labem začaly Neratovice skvěle. Už po vyhraných deblech přidal třetí bod Glogar a Neratovice dostal do vedení 3:0. Soupeř sice snížil na 3:1, ale pak přišla série pěti vítězství Neratovic, které vedly už 8:1 a o výsledku tak bylo rozhodnuto. V dalším duelu hostily Neratovice Sadskou a tentokrát to nebyl jednoduchý zápas. Sadská totiž vyhrála obě čtyřhry a Neratovice tak musely dotahovat. To se všem domácím aktérům povedlo, když vyhráli úvodní singly a vedly 4:2. Jenže přišly další obraty. Sadská otočila na 5:4, Neratovice zase na 6:5 a Sadská vyrovnala na 6:6. Nakonec o vítězství rozhodli Glogar a oba Dvořákové, kteří zvýšili na 9:6. Sadská sice snížila na 9:7, ale definitivní desátý bod zajistil Jan Dvořák mladší, což Neratovice poslalo v tabulce do klidnějších vod.

B-tým Neratovuic zajížděl k soupeřům do Brandýsa nad Labem, kde byl soupeřem tamního céčka. Neratovice podlehly 5:10. K dalšímu utkání odjely Neratovice B k sousedu z tabulky do Zruče nad Sázavou. Snad i proto se čekal vyrovnaný duel. Výsledkem ale by debakl 1:10 a pád na předposlední místo tabulky.

STŘEDOČESKÁ DIVIZE

Výsledky 9. kola: TJ Neratovice A – TTC Brandýs n. Lab. B 10:2 Body Neratovice: Ehl 3, Man Dvořálnekl. 3, Glohar 1, Beneš 1, čtyřhry 2. Ostatní výsledky: Roztoky – Sn. Kladno 5:10, Odolena Voda – Sadská 6:10, Lochovice – Hořovice 10:1, Lány – TTC Kladno 2:10.

Výsledky 10. kola: TJ Neratovice A – TJ Sadská 10:7. BodyNeratovic: Glogar 3, Jan DVořák ml. 3, Ehl 2, Jan DVořák nejml. 2. Ostatní výsledky: Hudlice – Sn. Kladno 8:10, Odolena Voda – Brandýsn. Lab. B 5:10, Lochovice – TTC Kladno 10:6, Lány – Hořovice 10:8.

1. Sadská 9 6 0 3 83:51 18

2. Kladno 9 6 0 3 73:51 18

3. Hořovice 9 6 0 3 77:62 18

4. Brandýs n. Lab. B 9 5 0 4 65:55 15

5. Lochovice 9 5 0 4 65:69 15

6. Sn. Kladno 10 5 0 5 75:79 15

7. Roztoky u Prahy 9 4 1 4 70:69 13

8. Neratovice 9 4 0 5 59:65 12

9. Lány 9 4 0 5 62:78 12

10. Odolena Voda 9 2 1 6 62:81 7

11. Hudlice 9 2 0 7 50:81 6

12. Příbram odsdtoupila ze soutěže

KRAJSKÁ I. TŘÍDA

Výsledky 9. kola: Brandýs n. Lab. C – TJ Neratovice B 10:5 Body Nerarovic: Zd. Dvořák 2, Sauer 2, Michal 1. Ostatní výsledky: Mn. Hradiště B – Velké Popovice 10:8, Kolín C – Libice n. Cidl 10:0, Kosmonosy – Sadská B 1:10, Krchleby – Říčany 2:10, Zruč n. Sáz. B – Bělá p. Bez. B 9:9.

Výsledky 10. kola: Zruč n. Sáz. B – TJ Neratovice B 10:1 Bod Neratovic: Michal 1.Ostatní výsledky: Mn. Hradiště B – Libice n. Cidl 10:2, Kolín C – Velké Popovice 10:3, Krchleby – Sadská B 6:10, Kosmonosy – Říčany 6:10, Brandýs n. Lab. C – Bělá p. Bez. B 10:2.

1. Říčany 10 8 1 1 96:45 25

2. Kolín C 10 8 1 1 95:41 25

3. Sadská B 10 6 1 3 86:64 19

4. Mn. Hradiště 10 5 1 4 75:76 16

5. Libice n. Cidl. 10 5 0 5 64:78 15

6. Krchleby 10 4 1 5 74:84 13

7. Bělá p. Bez. B 10 4 1 5 76:80 13

8. Velké Popovice 10 4 0 6 62:85 12

9. Brandýs n. Lab. C 10 3 3 4 76:76 12

10. Zruč n. Sáz.B 10 3 1 6 70:80 10

11. Neratovice B 10 3 1 6 61:81 10

12. Kosmonosy 10 1 1 8 48:93 4

(pet)