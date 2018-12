Betlémské světlo se rozzáří v řadě domácností

Již potřicáté probíhá cesta skautů s Betlémským světlem, které bylo zapáleno v místech, kde se měl narodit Ježíš Kristus. A proto v letošním roce se neuskutečnilo předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá tato novodobá tradice začala v roce 1988. Českou výpravu do linecké katedrály Neposkvrněného Početí Panny Marie proto v sobotu 15. prosince vedli skauti z Českých Budějovic a Plzně. Zásluhou dalších skautských kurýrů bylo toto světlo rozvezeno po celé České republice v neděli 16. prosince. A tento víkend jej budou místní skauti rozdávat ve všech koutech naší vlasti. Ne jinak tomu bude i v našem regionu. A tak zde nabízíme pár tipů odkud bude možno si odnést tento symbol míru a lásky do svých domovů.

MĚLNÍK

Na vánočních trzích bude svítit Betlémské světlo

Mělničtí skauti z družin Jitřenka a Niobara budou v sobotu 22. prosince, kdy budou vrcholit letošní Vánoční trhy rozdávat Betlémské světýlko. Jeho plamínek jim svítí v klubovnách již od 16. prosince kdy si jej vyzvedli z mělnického vlakového nádraží. Od 10 do 14 hodin si tak na náměstí Míru budou moci zájemci spolu s nakoupenými dárky odnést tento plamínek lásky a naděje. Ti, kteří z nějakého důvodu to nestihnou budou mít jedinečnou příležitost ještě na Štědrý den u mělnického hřbitova ve Sportovní ulici od 10 do 12 hodin.

KOSTELEC NAD LABEM

Betlémské světlo rozzáří domovy

Již v pátek 21. prosince u příležitosti Adventního koncertu v kinosále zdejší radnice si jeho účastníci budou moci odnést tento symbol svátků. Při této příležitosti si budou moci i zazpívat s žáky místní školy a rovněž ochutnat vánoční cukroví. A na Štědrý den – v pondělí 24. prosince od 14 hodin si zájemci budou moci si zajít na náměstí, kde pod zdejším Vánočním stromem budou skauti rozdávat toto světýlko, které rozzáří jejich domovy. Je to rovněž skvělá příležitost k setkání se známými či přáteli a popřát si krásné prožití svátků.

NERATOVICE

Skauti budou rozdávat světlo…

A samozřejmě to Betlémské. Skauti ze střediska Lišák a Přístav Neratovice tak zde budou opět rozdávat tento plamínek jenž je symbolem i míru a přátelství. A to v neděli 23. prosince od 16 do 18 hodin na náměstí Republiky u kašny, a na Štědrý den si zájemci mohou přijít do klubovny Lišáků na dopravním hřišti u II. ZŠ. A to od 10 do 13 hodin kde pro ty, kteří nevlastní lampičku či lucerničku bude k dispozice sklenice s hořící svíčkou.

NELAHOZEVES

Zpívání s Betlémským světlem

Přesně na Štědrý den od 11 hodin se ve zdejším kostele sv. Ondřeje bude rozdávat již tradiční Betlémské světlo, které k nám přivezli skauti. A tak si zájemci v lucerničkách či svíčkách budou moci opět odnést do svých svátečně vyzdobených domovů odnést tento symbol křesťanských Vánoc. Aby byla atmosféra dokonalá bude možno si zazpívat koledy za doprovodu místních muzikantů. A neposlední řadě se i zahřát pravým punčem podle originálního receptu „matky českých kuchařek“ Magdalény Dobromily Rettigové…

LIBĚCHOV

Zazpíváme si koledy

K vánočnímu času již po staletí patří koledy. A tak i zde zazní toto poselství o narození Páně. První setkání proběhne symbolicky „U Křížku“ na Boží Vodě v sobotu 22. prosince od 18 hodin. V předvečer Štědrého dne, 23. prosince, se uskuteční setkání se zpěvy v Ješovicích u tamní lípy. Při obou akcích si účastníci mohou rovněž přinést lucerničky, neboť skauti z oddílu Modrá kotva zde budou rozdávat Betlémské světlo. Chybět nebude ani pohoštění v podobě cukroví a svařeného vína. A konečně vše vyvrcholí zpíváním koled v kostele sv. Havla po mši svaté na Boží hod vánoční 25. prosince od 18 hodin. A to za doprovodu varhan společně s mělnickým pěveckým sborem Chrapot.

ROUDNICE NAD LABEM

Štědrý den v kostele

Zdejší kostel a klášter bude 24. prosince přístupný od 10 do 16 hodin kdy si návštěvníci budou moci prohlédnout starý vyřezávaný betlém. A právě i odsud si budou moci v přinesených lucerničkách či ve sklenici se svíčkou odnést domů Betlémské světlo. V rámci Ekocentra Zvonice je připraven také živý betlémský chlívek s ovcemi. V Klášterním klubu bude k dispozici rovněž malé občerstvení, a kde i po půlnoční mši svaté bude podáván grog na zahřátí.

KLY

Malý plamínek, který spojuje…

A tím je Betlémské světlo. Také do zdejší obce dorazí díky mělnickým skautům, kteří ho přivezou v sobotu 22. prosince v podvečer. Zde na návsi u kapličky sv. Václava se uskuteční od 16 hodin komponovaný kulturní program. S vánočním pásmem vystoupí žáci zdejších škol, zazní koledy a trubka Jiřího Šlaufa. Chybět nebude živý betlém v podobě domácích zvířátek a malé vánoční občerstvení. Po převzetí Betlémského světla bude možnost se přesunou do tepla místního hostince U Martina kde bude pokračovat ono předvánoční setkání.

LÍBEZNICE

Setkání na Štědrý den

Skutečně hezkou tradici založili zdejší občané. Jako každý rok i letos se tak setkají na Štědrý den v 15 hodin na Mírovém náměstí u společného zpěvu koled, u betlémského světla a oblíbených vánočních nápojů. Koledy si zazpívají společně s dětským sborem ZUŠ Líbeznice. Vánoční punč nabídnou Zahrádkáři, svařené víno Baráčníci a grog a čaj hasiči. Skauti budou rozdávat Betlémské světlo. A paní doktorka Hlavičková chystá pro děti speciální vánoční horkou čokoládu. Kdo bude mít zájem, tak si nesmí zapomenout přinést svůj vlastní vánoční hrnek či skleničku.

mar