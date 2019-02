Benefiční koncert pro Šarlotku

Mělnický klub Stará Mydlárna je již vyhlášeným místem setkávání se skvělou muzikou. Každý víkend se zde konají hudební vystoupení při nichž si návštěvníci klubu vždy pořádně „zapaří“. Avšak kromě parádní zábavy může takový koncert posloužit i pro dobrou věc. Proto se organizátoři rozhodli uspořádat benefiční koncert ve prospěch jedné osůbky, které osud není příliš nakloněn.

Šarlotka se narodila 3.června 2015 v nemocnici v Pardubicích. Hned po porodu musela být převezena vrtulníkem do nemocnice v Praze na Karlově, protože měla omotanou pupeční šňůru kolem krku a byla 30 minut bez kyslíku a pardubická nemocnice nemá příslušné přístroje. Vyšetření bohužel stanovilo diagnózu – dětská mozková obrna a centrální porucha zraku.. V Pardubické nemocnici byli přesvědčení, že Šarlotku umístí do dětského centra Veská v Sezemicích, ale rodina s tím nesouhlasila. A i když netušili co vše obnáší péče o Šarlotku, tak si ji vzali domů. Po dalších vyšetřeních bylo zjištěno, že má i skoliózu páteře, tím pádem neudrží hlavičku a je stále ležící. Takže kromě zvláštní péče je potřeba i nezbytná rehabilitace.

A tak v sobotu 9. února ve 20 hodin do klubu zavítají hned tři kapely, které to zde pořádně rozpálí. Z Benešova dorazí hardcore-punková RV4, která se pohybuje na pódiích již 18 let a má za sebou tři alba. Z blízkých Kralup přijede punk rocková DRUŽBA, pravidelný to účastník tamějšího festivalu „Zelenej zákal“. A konečně z Českého ráje, konkrétně Nové Paky to bude skupina HISTOS, jenž je již tradičním hostem těchto benefičních koncertů.

A tak přijďte si nejenom zařádit, ale i přispět na dobrou věc. Rodina by totiž vytěžené peníze použila na zaplacení rehabilitace s koňmi v Kladrubech nad Labem, na asistenčního psa a pobyt v lázních Klimkovice, které bohužel nejsou hrazeny pojišťovnou a také na vybudování bezbariérového přístupu do domu.

Pojďme tak společně pomoct Šarlotce a její rodičům k lepším zítřkům…

Bedřich Marjanko