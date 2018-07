„Sbírka“ Kláry Stodolové nabídne setkání s přírodním světem

Kromě výletů po památkách či do přírody možno i zavítat do galérií na celou řadu výstav. To také nabízí doba prázdnin a dovolených. Jednou z takových příležitostí je i mělnická Galérie Ve Věži nacházející se v Pražské bráně, jenž je jednou z dominant města. A právě té přírodě je věnovaná výstava, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 19. července od 18 hodin.

„Maluji větve, co se k sobě naklánějí a ta třetí ne. Maluji mraky.Voda si dělá, co chce…Lesní šero kreslím pastelem, když je jako mech. A ptáky taky.“.Takto vzletně hovoří o své tvorbě výtvarnice Klára Stodolová. Již od raného mládí maluje přímo v plenéru, a i při ateliérové práci zachycuje zejména kytice či větve stromů a další přírodniny. Kromě akvarelů se zabývá malováním na sklo a tkaninu, dále grafickým i interiérovým designem, vytváří brože v podobě ptáčků a jejím koníčkem je keramika.

V mělnické galérii představí své akvarely jenž působí jako mokré skvrny krystalizující do skal a borovic Kokořínských roklí, tu a tam prostřídané kvetoucí nádherou. Časté jsou průhledy skrze větve do neurčitých dálek, působivý je i rej motýlů na jejich oblíbeném keři. Většina děl je malovaná pohotovou technikou akvarelu, část je vytvořena pracnou technikou barevného dřevořezu. Název výstavy „Sbírka“ tak představuje výtvarná díla jako sbírku nálad a pocitů ze setkání s lesním a zahradním světem.

Součástí výstavy, kterou bude možno shlédnout až do 2. září bude i doprovodný program pod názvem „Okouzlení akvarelem“, který proběhne 30. července v rámci Mělnického kulturního léta. V parku před Masarykovým kulturním domem se od 14 hodin uskuteční workshop pro děti pod vedením Kláry Stodolové. Pro případné zájemce bude možnost s autorkou po workshopu navštívit komentovanou prohlídku v galerii Ve Věži. A zde bude rovněž připraven akvarelový koutek, kde si malí i velcí návštěvníci budou moci vyzkoušet techniku akvarelu na speciální papír a odnést si ji domů.

