Kam opět zajít o víkendu?

I tento poslední květnový víkend nabízí mnoho zajímavých akcí. Zase bude možno navštívit různé akce, kde se lidé scházejí aby se dobře pobavili a strávili hezké chvíle volna. Kromě Pivního festivalu na Mělníku Vám přinášíme další nápady, jak trávit víkend!

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Město ožije sokolskou oslavou

V rámci projektu „Sokolové republice“ proběhne ve dnech 26. až 27. května Oblastní sokolský slet. Celou slavnost zahájí vernisáž výstavy „Sokolové republice – Sokol dříve a dnes“, která se uskuteční v prostorách synagogy v 16 hodin a prohlédnout si jí bude možno do 10. června. Hlavním dnem však bude neděle. Téměř 2 000 cvičenců všech věkových kategorií předvede na oblastním sletu ukázky z 11 skladeb letošního XI. všesokolského sletu v Praze. Tyto oslavy budou ve znamení dalších letošních výročí. A to 120 Sokolské župy Barákovi a 150 let TJ.Sokol Brandýs nad Labem.

KOSTELEC NAD LABEM

Pojď i s námi hrát

A to na hřišti místního SK Labský Kostelec,který společně městem pořádá 6. ročník turnaje „O Pohár starosty Kostelce nad Labem“. V sobotu 26. května v osm hodin ráno si zde dají sraz mladí aktéři v kategorii starší přípravka- ročník 2007 a mladší. Hrát se bude systém 8 mužstev 5+1 každý s každým v hracím čase 16 minut. Kromě pohárů a medailí pro vítěze každé mužstvo obdrží věcné ceny. zvláště budou ocenění nejlepší brankaři, obránci a útočníci. Samozřejmě pro všechny bude připraveno občerstvení v míst

ČEČELICE

Staročeské máje

Jako každoročně se ve zdejší obci uskuteční tato slavnost. A to v sobotu 26. května kdy se v půl deváté ráno vydá průvod obcí s muzikou za účelem vyvádění svobodných děvčat zakončený klasickou Staročeskou besedou a originálním předtančení těch nejmladších občané obce. Chybět nebude na originální staročeský stánek, s nabídkou tradičních českých dobrot. Vše vyvrcholí Májovou veselicí v místní Sokolovně od 20 hodin kde vystoupí místní mládež se svými tradičními besedami. K tanci i k poslechu zahraje kapela Tomáše Kindla.

VELVARY

Velvarský sousedský blešák podruhé…

Opět se Děkanský dvůr v areálu volného u kostela zaplní různými stánky a stoly, které budou nabízet všechno možné… Spolek Natvrdlí srdečně zve na letos již druhý dobročinný blešák.

Zase v sobotu 26. května od 9 hodin zde prodejci rozloží své zboží a kupující si tak budou odnášet to, co se jim bude hodit. Samozřejmě nebude chybět ani malé občerstvení v podobě káva Longberry. A jako před měsícem budou všichni odcházet s pocitem, že buď dobře prodali či dobře nakoupili a také přispěli k dobré věci. Poplatek ve výši 10% z prodané ceny zboží půjde totiž na podporu projektu Naše děti v Kongu.

LEDČICE

Ulovte si pečínku…

A to v prostorách zdejšího HistoryParku tento víkend. Proběhne zde totiž již oblíbená lukostřelecká škola pro začátečníky i pokročilé a to za přítomnosti profesionálních lektorů lukostřelby. Samozřejmě ona „pečínka“ bude v podobě opékání klobás a buřtů. V neděli si přijdou na své děti pro něž připravena loutková představení „O Malence“, a to od 13 a 15 hodin.

mar