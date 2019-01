Pro zimní výstroj do Hlavence

Zimní sezóna je v plném proudu, počasí milovníkům zimních sportů přeje. Avšak je možné, že se nedostává z různých příčin zimního výstroje. Zvláště děti za ten rok vyrostly a blížící se jarní prázdniny kdy se řada z nic chytá na hory, dělá vrásky mnohým rodičům.

Určité řešení se nabízí v podobě Lyžebraní v obci Hlavenec, během kterých můžete nakoupit skvělé vybavení na lyžování za neuvěřitelně výhodné ceny. V letošní nabídce Lyžebraní najdete například více než 5000 lyží pro děti i dospělé nebo 6000 lyžáků. Můžete se těšit i na zbrusu nové zboží, jsou připraveny lyžařské helmy a brýle, lyžařské bundy, rukavice, mikiny. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci běžecké stopy a pamatováno je i na freeridery a snowboarďáky! Sečteno a podtrženo čeká na zájemce více než 30 000 kusů skvělého zimního vybavení na jednom místě s až 80% slevou.

A to tento víkend 25. až 27. ledna vždy od 10 do 18 hodin. Ti, kteří to nestihnou, tak mají příležitost ještě o týden později, první únorový víkend 1. až 3. února.

Takže využijte šanci k prožití skvělých zimních radovánek.

