Tradiční Mělnické trhy tentokrát s oslavou…

A to v souvislosti (doufejme) s blížícím zrušením povinného nošení roušek ve venkovním prostředí. Trhy budou proto tuto sobotu 30. května prodloužené až do 14 hodin a chybět nebude ani kulturní vystoupení. O hudební program se totiž postará americký zpěvák a saxofonista jenž však již řadu let žije v naší vlasti, D.W.Kangas. Samozřejmě na návštěvníky čeká pestrý sortiment zboží. Opět to bude různá sadba do našich zahrádek, čerstvá zelenina, uzenářské, cukrářské i pekařské výrobky. Chybět nebude ani regionální produkce vinařů, dobrá káva a něco k zakousnutí.

A především zas to, co trhy každou sobotu přinášejí – ideální příležitost k setkávání s přáteli a známými.

