Svatý Martin by měl přijet na bílém koni

Avšak v největší pravděpodobností opět v Mělníku nepřijede. Svatý Martin je patronem vojáků, jezdců a také vinařů neboť v tuto dobu se ochutnává letošní mladé víno. Kdysi to byl i konec hospodářského roku, na vesnici se vyplácela čeleď a pořádaly se hostiny. Byly poslední před adventním postem. Většinou to byly první vykrmené husy jejichž sádlo se pak použilo do vánočních tradičních jídel.

Tento pátek 9. listopadu se tak již po třiadvacáté v 17.15 vydá průvod tohoto svatého od Základní školy Jungmannovy sady kdy s celou družinou zamíří na náměstí Míru. Zde se opět uskuteční mnohá rytířská klání a samozřejmě nebude chybět nějaké to občerstvení. Své výrobky budou k prodeji nabízet žáci zdejších škol a výtěžek půjde na konto STONOŽKA a další charitativní akce.

