Do Středočeského kraje míří Odpadové Oskary

Nejméně odpadů vyhazují šampioni v Hýskově.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – První místa ve dvou kategoriích obsadily obce Hýskov se 47,5 kg a Sedlčany se 146,8 kg na osobu a rok. V obcích nejen skvěle třídí, ale dosahují i vynikající úrovně recyklace. Vítězům gratulujeme a věříme, že se stanou inspirací pro ostatní.

Soutěž Odpadový Oskar vyhlašuje spolek Arnika už pátým rokem. Jeho snahou je upozornit na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu.

Výsledky obcí ve Středočeském kraji podle údajů za rok 2018

obce od 1001 do 5000 obyvatel

1. Hýskovi – 1806 obyvatel – 47,5 kg/ob/rok – recyklace 41 %, PAYTii

2. Družeciii – 1055 obyvatel – 71,4 kg/ob/rok – recyklace 55 %, PAYT

3. Klobuky – 1010 obyvatel – 79,1 obyvatel – recyklace cca 20 %, PAYT

města nad 5000 obyvatel

1. Sedlčany iv – 7147 obyvatel – 146,8 kg/ob/rok – recyklace 50 %, PAYT

Více o letošním ročníku soutěže Odpadový Oskar na webu: www.arnika.org/odpadovy-oskar-2019

Nízké produkce směsných odpadů obce dosahují díky efektivnímu nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu a především motivace obyvatel.

Obec Hýskov získala bronz ve své kategorii i za celou Českou republiku. Za zmínku stojí také Družec, který jde příkladem ostatním. Rozbor odpadů dokázal, že lidé v obci do černých popelnic vyhazují stále velký objem, až 40 %, kompostovatelných odpadů. Na snížení směsných odpadů v obci budou tedy dále pracovat.

„Oceněná města jsou důkazem, že lidé mohou produkovat méně odpadu a výborně třídit. V obcích se osvědčilo rozmístění dostatečného množství sběrných míst, osvěta, otevřená komunikace s obyvateli, zavedení programu pro živnostníky a především různé formy motivace lidí. Díky tomu města dosahují podobných výsledků jako ve vyspělých státech Evropy,“ komentoval výsledky odborník na odpadové hospodářství Milan Havel z Arniky.

Poznámky pro editory Česká republika má výrazně vyšší produkci směsného komunálního odpadu než vyspělé země. Obyvatelé České republiky v průměru ročně vyhodí 270 kg, zatímco v Rakousku nebo v Německu je to 170 kg. V Rakousku a Německu došlo k poklesu produkce po zákazu skládkování během 7 až 10 let. V České republice máme nejvyšší čas začít se efektivnímu nakládání s odpady věnovat. Nastavením účinných opatření mohou obyvatelé reálně snížit průměrnou produkci odpadů až o 50 kg za rok, v případě živností jde o 20 až 40 kg za rok. Pokud budou občané do černých popelnic dále vyhazovat obrovské množství odpadů, nelze splnit cíle oběhového hospodářství a postupně v letech 2025, 2030 a 2035 navýšit materiálové využití komunálních odpadů na 55, 60 a 65 %.

