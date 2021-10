Státní svátek obohatí varhanní koncert

Město Mělník ve spolupráci s Římskokatolickou farností – Proboštstvím Mělník srdečně zvou na varhanní koncert v chrámu sv. Petra a Pavla u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu. Za varhany usedne Varhan Orchestrovič Bauer.

Varhan Orchestrovič Bauer je český hudebník, hudební skladatel, aranžér a dirigent. Již během studia na Střední průmyslové škole chemické v Praze skládal hudbu ke školním divadelním představením. Po pobytu v Los Angeles, kde čerpal zkušenosti jednak z nahrávek a videokazet v Beverly Hills Library a dále z přímého kontaktu s místními většinou jazzovými hudebníky, následně úspěšně absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obory skladba a dirigování. Již během studií založil a dirigoval svůj vlastní experimentální symfonický orchestr „Worchester Scandall“. S tímto tělesem realizoval vlastní kompozice, v nichž se snažil o syntézu různých stylů a žánrů, zejména pak o kombinaci symfonické hudby s prvky jazzu, funku či rapu. „Hledal jsem nejrůznější kombinace, aby to znělo tak, jak jsem si představoval. Měnil jsem formu a hledal jsem barvy, protože právě ta zpětná vazba je pro mě nejdůležitější,“ vzpomíná v skladatel. V průběhu studií též začal spolupracovat s řadou českých skladatelů (Karel Svoboda, Ondřej Soukup, Michal Pavlíček, Michael Kocáb či Aleš Březina) coby aranžér a orchestrátor. Později založil Okamžitý Filmový Orchestr, s nímž vystupuje na různých filmových a divadelních festivalech (MFF Karlovy Vary) a předávání cen (Český lev, Elsa). Rovněž vytvořil hudbu k řadě filmů jako například k poslednímu celovečernímu dramatu oscarového režiséra Miloše Formana „Goyovy přízraky“, dále ke kanadskému rodinnému dobrodružnému filmu „Against the Wild“, který byl nominován na cenu Emmy. Z české filmové tvorby to byl „Eliška má ráda divočinu“ a dokumentární film „Český sen“. Z jeho další divadelní a scénické tvorby stojí za připomenutí jeho muzikál „Sněhová královna“ a dále hudba k divadelnímu představení „Deník Anne Frankové“, které bylo uvedenému mimo jiné i v New Yorku. Jako dirigent se podílel na koncertním turné Evy Urbanové s Olomouckou filharmonií, koncertoval s německou zpěvačkou Ute Lemper, spolupracoval také s Lucií Bílou, Helenou Vondráčkovou, Leonou Machálkovou, Petrem Dvorským a dalšími významnými interprety.,

Během varhanního koncertu od 17 hodin zazní Toccata D moll (J. S. Bach), Goyovy přízraky, Éroico massimo, Jesulus Pragensia, Modlitba pro Martu, Conversation. A vše zakončí Československá hymna.

Tento nepochybně hluboký hudební zážitek tak přispěje k sváteční atmosféře kdy si připomeneme vznik samostatnosti naší vlasti.

mar