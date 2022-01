Do Re-use haly jezdí lidé i desítky kilometrů

Do Re-use centra lidé nosí věci, které už nepotřebují, ale jsou v dobrém stavu a mohou posloužit dalším. Byla zřízena i nová e-mailová adresa, kde je možné se informovat reuse.melnik@seznam.cz a chystá se i nová telefonní linka. Přinášet zboží sem mohou pouze Mělničané, ale vyzvedávat si je může kdokoliv. Začali sem jezdit i zájemci z velké dálky. Cílem je dát věcem druhou šanci, šetřit životní prostředí i eliminovat výskyt černých skládek. Díky Re-use centru mohou lidé poslat dál do oběhu spoustu věcí z domácnosti. Například nábytek, oděvy, kuchyňské nádobí a potřeby, hračky, pracovní nářadí, hudební nástroje, umělecké předměty, dekorace do domácnosti a mnoho dalšího.

Zdroj: Město Mělník