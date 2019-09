Mělnické vinobraní je tu!

Ano je to tak. Tato slavnost patří již neodmyslitelně k Mělníku a má dlouholetou tradici. Již v roce 1911 se zásluhou místního Sokola uskutečnila první vinařská slavnost. Následovala jedenáctiletá odmlka a po vzniku samostatné republiky proběhlo Vinobraní, které se zapsalo do dějin – v roce 1922 jej navštívil prezident T.G.Masaryk. A pravidelně se Mělnické vinobraní začalo konat až od roku 1931.

Jak to bylo v předešlých Vinobraních i letos po tři dny, oproti loňsku opět o týden později 20. až 22. září, proběhne v historickém centru města přepestrý program, z něhož si každý určitě vybere. Na své si přijdou návštěvníci nejen pod hudebními pódií, ale také příznivci pouličního divadla či tanečních vystoupení na dobové scéně. Nebudou chybět ani rytířská klání, dobové scénky, kramářské písně a samozřejmě i stánky různých řemeslníků. Na vinobraní se zpravidla nejvíce těší ti nejmenší. Kromě celé řady pouťových atrakcí bude pro ně připravena Královská pohádková scéna v parku u kostela sv.Petra a Pavla kde se skvěle pobaví u pohádek a svou kreativitu si mohou vyzkoušet ve výtvarných dílnách.

Na své si jistě přijdou milovníci muziky. Program, který je sestaven napříč žánry, čeká návštěvníky na dalších třech hudebních scénách – ta hlavní na náměstí Míru a pak tradiční „country“ scéna v ulici Palackého a zámecká na nádvoří mělnického zámku, kde vystoupí celá řada velmi zajímavých hudebních formací. Samozřejmě nelze zde jmenovat všechny, ale aspoň některé je možno připomenout. Domácí bude reprezentovat již tradičně folkové uskupení ASM Mariána Kořínka či již nepostradatelný Baťa a Kalábůf něžný beat. A letos to bude skutečně hudební zážitek. Vystoupí totiž v unikátním spojení se smíšeným pěveckým sborem a symfonickým orchestrem. Premiéra tohoto výjimečného koncertu se uskutečnila letos v létě v Úštěku a měla velký úspěch. Samozřejmě nebude chybět pěvecký sbor ZUŠ Mělník a zatančí i Jarošovci a Jarošáček. Milovníci bígbítu si to tentokrát pořádně užijí. Všechny potěší hráč na foukací harmoniku a zpěvák Matěj Ptaszek se svými spoluhráči Janem Stehlíkem a Janem Čihákem i se svým novým albem „Screaming The Blues“. Další lahůdkou bude páteční půlnoční pocta Franku Zappovi v podání hudební formace ZAPPAS & PAPPAS ze Štětí na hlavní scéně. Oskar Petr navodí vzpomínku na Marsyas, kterou doplní o to nejlepší ze své tvorby. Michala Ambrože, Davida Kollera a další legendy českého rocku netřeba představovat, to je přece JÁSNÁ PÁKA! Jižanský rock, který předskakoval hvězdám jako jsou ZZ Top, John Mayall, The Sweet, představí kapela The Cell a potěší jistě legenda české kytarové písničkářské scény Tichá dohoda. Zazni i šansony v podání česko-francouzské divadelní a filmové herečky Chantal Poullain. Prvorepublikovou atmosféru přiblíží swingové a jazzové orchestry na Zámecké scéně. Zde se však představí i jedna z nejoriginálnějších českých rockových skupin v čele s Robertem Nebřenským VLTAVA, a v rytmu reggae to rozjede další legenda – kapela ŠVIHADLO. Jako vždy velkým tahákem budou oba večerní koncerty na hlavní scéně. V pátek to bude pětinásobná držitelka hudebních cen Anděl LENNY A v sobotu to budou další držitelé této prestižní ceny, a kapela JELEN, která představí originální mix country, folku, bluegrassu a blues. Muzikálové skladby představí Janek Ledecký se svým Bandem a samozřejmě to bude již tradiční (netradiční) country bál s libereckou skupinou NETŘESK na country scéně. A o sobotní závěr večera na hlavní scéně se postarají LETY MIMO…

Zlatým hřebem celého vinobraní jistě bude historický průvod alegorických vozů, jenž připomene dějiny vinařství a města Mělníka. Není pochyb, že opět příjemně překvapí podobně jako tomu bylo v předcházejících ročnících.

Po celou dobu vinařských slavností bude samozřejmě možno vychutnávat víno i burčák a oblíbené gastronomické speciality. Nejlepší vinaři z Čech, včetně mělnických, představí svá vína na Radničním dvoře, který se tak promění ve dvůr Degustační. V letošním roce budou

moci návštěvníci tak ochutnat vína jak z velkých a vyhlášených českých vinařství, tak budou na stánku zastoupena i vinařství úplně maličká, zato kvalitou vín velmi výrazná.

Více informací o programu, vystupujících, vstupném a organizaci letošního ročníku vinobraní lze nalézt také na www.vinobranimelnik.cz.

Všichni, kteří vyrazí do historického centra královského věnného města Mělníka, budou mít opět dost příležitostí pobavit se a na chvíli se odreagovat od každodenních starosti.

mar