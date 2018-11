Přijď na koncert a zachraň prales!

Tak nějak by se dalo nazvat motto benefičního punkového koncertu, který proběhne tento pátek 16. listopadu tentokrát již od 19 hodin v mělnickém klubu Stará Mydlárna. Jeho náplní bude podpořit neziskovou organizaci KEDJOM-KEKU z.s. Ta byla založena v roce 2010 s cílem zachránit a obnovit horské mlžné lesy v africkém Kamerunu. Její členové již před šesti lety v oblasti Kedjom-Keku (Lidé z lesa) rovněž postavili základní školu pro děti, kteří do té doby přístup ke vzdělávání neměly. A zároveň se soustředili také na osvětu místních farmářů, pastevců a lovců a nabízí jím alternativní, k přírodě šetrné způsoby obživy. Díky nim se podařilo úbytek lesa rapidně zpomalit a začínají s jeho postupnou obnovou. Nejohroženější části lesa společně s místní komunitou oplocují, sází tam stromy a chovají včely. Věří totiž, že ochrana přírody souvisí především s přístupem a bohatstvím lidí. Čím spokojenější lidé, tím více přírody kolem nich. A platí to i obráceně.

Punkové kapely LOOSERS z Milevska a SCALP hrající v Liberci i okolí se tak vydala na šňůru benefičních koncertů kdy kromě mělnické Mydlárny navštíví ještě Liberec a Prahu. Je to již třetí ročník těchto benefičních koncertů. Kromě zmíněných dvou kapel ještě vždy vystoupí jejich host v podobě místní skupiny. Kdo to bude? Nechme se překvapit.

Ještě před vystoupením život v Kamerunu přiblíží zakladatel této neziskovky Martin Mikeš, který hned po skončení turné benefičních koncertů odlétá zpátky do válkou zmítaného Kamerunu, aby se ujistil, že je tamní horský les v pořádku a tisíce mladých stromků roste do výšky.

Jasně, může se zdát, že Afrika je daleko a tato problematika se nás netýká. Avšak žijeme přece všichni na jedné planetě a úbytek vegetace se může podepsat i na celém lidstvu. A tak doražte užít si pořádný nářez a zároveň přispět pro jistě dobrou věc.

mar