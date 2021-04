Mšenští „okrašlováci“ vstupují do druhého desetiletí

Nejenom v Mělníku existuje okrašlovací spolek, který se stará životní prostředí města a pořádá různé akce seznamující veřejnost s jeho historií. Organizace s podobným názvem působí i ve Mšeně nacházejícího se v blízkosti malebného Kokořínského údolí.

Deset let. Pro někoho okamžik, pro jiného věčnost. Právě tak dlouho mezi lidmi na Mšensku žije „Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí“, spolek s bohatou historií sahající až do roku 1892, kdy byl založen patrioty a obdivovateli Mšenska a Kokořínska. Šlo o organizaci zabývající se propagací tohoto krásného regionu, jejíž členové se starali o zvelebování okolní krajiny, pořádali společenské akce a spolupracovali v řadě aktivit s městem. Bohužel jeho konec se váže do období nástupu komunistického režimu kdy zanikl z „pochopitelných“ důvodů kdy podobná činnost nebyla v souladu s tehdejší ideologií.

Spolek znovu ožil 6. listopadu 2010, aby opět šířil myšlenku původních zakladatelů, mšenských patriotů a všech milovníků zdejší krajiny pod jeho původním názvem. Ihned po jeho obnovení se členové pustili do práce. Ale ještě před oficiálním založením začali obnovou Hlovecké studánky v lesním prostoru u Mšena kde pořádají pro děti každoročně Setkání s loutkami. Dále to byla řada výstav historických fotografií, rozmisťování ptačích budek, podařilo se obnovit Jezevčí stezku k Romanovu a instalace informačních tabulí v Debři. O co se rovněž spolek zasloužil je úspěšná záchrana starých krajových odrůd třešní. Především pak Jánovky mšenské, která opět roste nejen na řadě míst v blízkém okolí Mšena, ale hojně i kolem Chorušic, a to díky výborné spolupráci s tamním Obecním úřadem a obyvateli vesnice. Na základě této spolupráce byl rovněž obnoven i křížek u silnice do Mšena před odbočkou do Velkého Újezda, jenž postavil tamější sedlák Jan Říha na počest zrušení roboty v roce 1848 s osázením tří lip. I ty byly zde znovu zasazeny. Z poslední doby pak dlužno zmínit částečnou opravu torza divadla v Debři, oživení prostřední studánky v Kočičině pod Sedlcem nebo navrácení původní repliky krmítka z 30. let minulého století k již populární Muchomůrce v Debři. Kromě toho členové pořádají i společenské akce jako je například oblíbené vycházky „Po stopách Cinibulkových“ kdy účastníci se obléknou do dobového oblečení počátku 20. století. V letošním roce by se tak mohli vydat již podesáté. Dále nezapomínají ani na nejmladší obyvatelé města pro něž kromě zmíněného setkání s loutkami pořádají například Vítání jara či Vánoční hostinu pro zvířátka.

Avšak bohužel okolnosti, které sužují prakticky celý svět omezily i aktivity spolku. A proto nezbývá nežli věřit, že situace se obrátí a jeho členové se opět s plnou energií vrhnou do další prospěšné činnosti. Takže nyní nezbývá nic jiného nežli všem členům spolku za vše poděkovat a popřát do dalšího desetiletí hodně zdaru!

mar