Pod Mělníkem se opět rozpoutá lítá bitva

Jedním z vrcholů Mělnického kulturního léta bývá každoročně rytířské klání pod názvem „Bitva na Mělníku“, kterou pořádá skupina historického šermu Rytíři Mělničtí v Hořínském parku.

Je to již osm let co se dala dohromady parta, kterou nespojovala jen láska k historickému šermu, ale i hluboký vztah ke Královskému věnnému městu Mělník. Dokonalost erbu města a poutavost jeho barev je tehdy vedla k žádosti o jeho používání, jako oficiálního erbu SHŠ Rytíři Mělničtí. Město Mělník vyhovělo a od roku 2010 městský erb zdobí hrudě těchto odvážných a smělých rytířů.

Každý rok tak předvedou svojí zdatnost v „líté bitvě“ jenž však není pouze šermířské klání, ale má i tématický náboj. V loňském roce byla završena trilogie z oblasti mýtů a pověstí. Tři roky po sobě se bojovalo s čarodějnicí, která převzala vládu nad krajem společně se svými pomocníky smrtonošem, krvavým baronem, démony a Nekromantem. Zlo bylo nakonec poraženo a krajem opět zavládl pokoj a mír

Avšak objevil se další škůdce v podobě loupežníků, kteří řádí na kupecké stezce kolem Mělníka a olupují prodejce vracejících se z oblíbených sobotních trhů na náměstí či kupce směřující za dalším obchodem. Jelikož se stezka vlní zalesněným údolím tak za každým stromem tam číhá loupežník. Aby se tomu učinila přítrž, byly na cestě zbudovány strážné věže. V místě, kde byl les nejhustší pak byly dokonce dvě nedaleko od sebe. A právě tady se udál příběh, který bude námětem letošní bitvy. Sobotní odpoledne onoho 4. srpna Léta Páně 2018 na travnaté ploše pod mělnickým zámkem na protilehlém břehu řeky však nebude patřit pouze šermířům. Již od 13 hodin kdy proběhne slavnostní zahájení si zájemci také mohou nakoupit nejrůznější zboží od jarmarečníků nebo si vyzkoušet střelbu z kuše či luku. Chybět nebudou ukázky dobových řemesel, dále si každý bude moci prohlédnout výzbroj i dobové zbraně. Proběhne pravý rytířský turnaj a šermířské pohádkové vystoupení. Všechny jistě opět určitě skvěle pobaví pouliční divadlo Viktora Braunreitera či ukázky sokolnictví pana Miroslava Pražáka. Mnohým jistě přeběhne mráz po zádech při ukázkách tortury práva útrpného. K dobré pohodě přispěje středověká hudba v podání skupiny Ventus, a hudební překvapení nabídne od 20 hodin kapela RISSLA se zpěvačkou Romanou Kohoutovou.

Samozřejmostí bude dobré jídlo i pití, které nabídne pravá nefalšovaná středověká krčma. Avšak bohužel vzhledem k zvýšeného nebezpečí požárů vlivem letošního sucha odpadá tradiční ohnivá show i originální ohňostroj!

Takže věřme, že nakonec vše dobře dopadne, stezka bude opět bezpečná a obchodníci budou moci bez obav směřovat do Mělníka a okolí. A samozřejmě především všichni se skvěle pobaví.

mar