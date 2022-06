Mělník opět rozkvete barvami krojů

A to konečně po dvouleté pauze zaviněné covidovými opatřeními. Příští rok tomu bude již 25 let kdy Mělník rozkvetl pestrými barvami krojů a v jeho ulicích se rozezněly písničky a hudba reprezentující různé kraje v naší vlasti i zahraničí. Tehdy se zrodila tradice setkávání dospělých i dětských folklorních souborů… Ano to je Mělnický Vrkoč, který se zde koná vždy druhý červnový víkend.

Jak již bylo zmíněno „díky“ této pauze se však letos koná 22. ročník. O pestrost programu festivalu se kromě domácích Jarošovců a Jarošáčku postarají další soubory. Z našeho hlavního města zavítá soubor Lučinka, dále to bude Soubor písní a tanců Vysočan Hlinsko, jenž vznikl v roce 1983 při Městském kulturním klubu Hlinečan, se kterým úzce spolupracuje dodnes, z Lázní Bělohrad dorazí Národopisný folklorní soubor písní a tanců HOŘEŇÁK, který byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog, profesor Vratislav Vycpálek. V současné době soubor čítá asi 40 členů, a rovněž jeho Dětský soubor HOŘEŇÁČEK. Z Českých Budějovic dorazí Jihočeský folklórní soubor LUČINA, nebude chybět Folklórní soubor JITŘENKA, Lidová muzika z Chrástu, Taneční skupina EFK a z blízkých Veltrus další milovníci tance se zdejšího Tanečního kroužku. Vlastní zahájení letošního ročníku proběhne u Masarykova kulturního domu od 18 hodin akcí „Volně folklórně aneb večerní hraní na libovolnou notu“ u MKD. Sobotní program bude zahájen v 10 hodin tradičním krojovaným průvodem městem od Masarykova kulturního domu na náměstí Míru kde v rámci tradičních trhů bude probíhat i Svatoantonínský jarmark Odpoledne od 15 hodin pak soubory roztančí celé náměstí během hlavního festivalového pořadu.

Bezprostřední a přátelská atmosféra, která k těmto setkání neodmyslitelně patří, opět přinese účinkujícím i divákům hodně milých a nezapomenutelných zážitků.

mar