Festival HořínFest 2019 opět s hvězdným obsazením

Již počtvrté se na nádvoří hořínského zámku uskuteční hudební setkání, které opět zaujme všechny příznivce skvělé muziky. V sobotu 31. srpna od 15 hodin se na zdejším pódiu vystřídá osm hudebních formací. A podobně jako loni to bude skutečně stát za to. Představí se totiž skupiny, které se již zapsaly zlatým písmem do historie českého bigbítu.

Nejprve to však budou domácí kapely, které zde skutečně nesmí chybět. Bez kapely Baťa a Kalábůf něžný beat si prostě již žádné hudební setkání nelze představit! A dalším mělnickým zástupcem bude skupina MSB, která zde zahrála již loni a to v novém složení. Rovněž zde nebudou chybět mladí bubeníci, tentokrát však žáci bubenické třídy ZUŠ Štětí, kteří to také dokáží skvěle rozjet. Počátky kapely Gaia Mesiah spadá již do roku 1998. I jí se nevyhnuly různé peripetie včetně ukončení činnosti. Nově vznikla v roce 2001 poté, co se potkaly v revivalu Rage Against The Machine zakládající členky – kytaristka Santa Morella a bubenice Míša M. Záhy našly i frontmanku, zpěvačku Marku Rybin, jejíž hlasový rejstřík a pódiová show. Sestavu doplnil australský baskytarista Josh Stewart. Styl, který v sobě zahrnuje rock, metal, pop, funky, reggae, latinu a dokonce i country music, si brzy našel své skalní fandy a kapela se začala objevovat na prestižních festivalech a vyprodávat kluby po celé republice. První album „Gaia Mesiah“ natočili v roce 2003, a o dva roky později vyšlo úspěšné album „Ocean“ a v roce 2007 „Alpha Female“ Na jaře 2008 ohlásila Gaia Mesiah přerušení činnosti a poté vyšlo live album „Thank You Dr. Beat“. Během přestávky se všichni členové věnovali jiným hudebním projektům, aby se v roce 2016 na podzim sešli na úspěšném comebackovém turné a v příštím roce proběhlo další turné – TeleporTour, a kapela začala pracovat na nové desce. Ta vyšla počátkem letošního roku pod názvem „Excellent Mistake“, kterou určitě představí i v Hoříně. Pražská pop-punková kapela Jaksi Taksi již také pomalu se může zařadit mezi legendy. Vznikla totiž již v roce 1992 a možno říci, že je jakousi zakladatelkou tohoto žánru. Po počátečních problémech ohledně nástrojů či nekvalitní aparatury se na lepší časy se začalo blýskat až na přelomu let 1995 a 1996, kdy skupina vydala své druhé demo s názvem „Málo krve“. Píseň „Vojáci“se umístila v hitparádě R1. První album pojmenované „Hysterčák“vzniklo na jaře 1997. Asi největší hit zplodila skupina v roce 2005, kdy na jejich album s názvem „Zachovejte paniku“ vyšla píseň „Škoda“. Její zatím poslední vyšlo v roce 2017 nazvané „OffLine“, které navazuje na předcházející album „On-line“. Podle slov kapely je toto album o společnosti kolem nás, o virtuálním světě a tak trochu i o lásce.

No a představovat další tři hudební formace by bylo jako „nosit sovy do Athén“ – Vladimír Mišík a ETC… Ivan Hlas Trio a Vilém Čok & BYPASS! Co k tomu ještě dodat!

Akorát to, že to bude zas skvělý závěr prázdnin a každý, kdo zavítá, si to parádně užije….

mar