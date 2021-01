Newsletter Jana Hamáčka

Vláda má plán, kde a kdy koho očkovat, Ústřední krizový štáb pracuje (nejen) na tom, aby všichni věděli, co mají dělat a byl dostatek materiálu, jako jsou stříkačky nebo jehly.

Minulý rok byl na „mém” ministerstvu vnitra ve znamení epidemie. Od toho, co máme na starosti – aby fungovala policie, hasiči nebo státní správa či volby ve složitých hygienických podmínkách přes krizové řízení až po věci, které vnitro na starost nemá. Jako když jsme na jaře dokázali zajistit roušky, respirátory a další ochranné pomůcky pro celou republiku. Patří dík všem hasičům, policistům, pošťáků a všech dalším kolegyním a kolegům v rezortu za to, jak to zvládli.

Rok 2021

Rok 2021 znamená pro vnitro řadu výzev. Například dotáhnout úpravu krizové legislativy tak, aby lépe „pasovala” na jiné krize než povodně. Úpravy navrhované MV počítají s celostátním stavem nebezpečí, „slabším” stupněm, aby vláda nemusela kvůli některým opatřením vyhlašovat hned stav nouze. A odpadnou pak snad některá nedůstojná sněmovní představení opozice, která si řešení krize někdy plete s volební kampaní.

Epidemie rovněž potvrdila nutnost digitalizace veřejné správy, do sněmovny jsme poslali řadu norem, jež digitalizaci posune o obrovský kus dopředu. Ať už jde o sdílení informací mezi úřady, aby je „obíhala data, ne lidé”, nebo elektronické sbírky zákonů nebo vyhlášek krajů a obcí.