Oficiální stanovisko města Mělníka k pořízení Chytrých toalet

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. června 2020

„Firma TOI TOI dodává městské toalety, které jsou na rozdíl od těchto (myšleno objednanou dvojbudku od Toilet Design) z litého betonu, dají se připojit na kanalizaci a elektřinu, umí úplně to samé, co deklaruje tato garážová firma, která je má dodávat…“ uvádí zastupitel.

Odpověď: Objednaná Chytrá toaleta není závislá na inženýrských sítích, protože původně byla objednána k letnímu kinu, kde nejsou sítě zavedeny. Místo u hřbitova na Pražské ulici bylo vybráno až poté, co bylo rozhodnuto, že se letní kino v letošním roce nebude realizovat vzhledem k pandemii koronaviru. Dodavatel navíc operativně zareagoval na možnost napojení na inženýrské sítě bez navýšení ceny. Společnost TOI TOI nedodává s těmito parametry.

„…jsou cenově srovnatelné na rozdíl od těchto plastových (myšleny objednané záchodky), mají životnost 25 let, nejsou zatíženy další režií, komunikují s jejich majitelem prostřednictvím e-mailu o tom, v jakém jsou zrovna stavu. Jejich servis je maximálně měsíční a firma TOI TOI ho dodává za 550 Kč bez DPH. A všechny ty vychytávky jako nabízejí Iphonu a různý další hlouposti to umí taky. Na rozdíl od těch plastových, mají mincovník na několik druhů mincí, jak Eura tak koruny, dají se otevírat kartou i ten chytrý telefon by zvládly,“ pokračuje zastupitel.

Odpověď: Objednaná toaleta je tuzemskou produkcí. Jedná se o prověřené řešení z celokovové konstrukce a izolovaných polyuretanových desek s vysokou mechanickou odolností a tepelnou izolací přizpůsobenou k celoročnímu provozu. Městu Mělník byly od společnosti TOI TOI učiněny tři nabídky variant řešení na pořízení automatické veřejné toalety od italské společnosti TOILITECH. Přičemž nejlevnější, verze pouze s jednou toaletou, vychází na 525.790,- bez DPH k čemuž je zapotřebí započítat ještě dopravu, zajištění jeřábu, základovou desku a stavební práce s ní spojené, zajištění přivedení vody, kanalizace a elektřiny, inženýring spojený se stavbou, resp. zajištění povolení umístění toalety a dokončovací práce.

Společnost dodavatelů toalet, o které se zmiňuje zastupitel, přišla ještě s jedním řešením. Tedy pronájem s následným odkupem či prodej repasovaného zařízení – automatické veřejné toalety Saniville od francouzské společnosti Francioli. Cena repasovaného WC je 346.000,- bez DPH. Dlouhodobý pronájem je 16.000,- bez DPH za měsíc s odkupem po roce za 180.000,- bez DPH nebo po dvou letech za 40.000,- bez DPH. Přičemž za dopravu, montáž a práce jeřábu bude účtováno ještě 49.000,- bez DPH. A ani v tomto případě nejsou součástí nabídky: základová deska a stavební práce s ní spojené, zajištění přivedení vody, kanalizace a elektřiny, inženýring spojený se stavbou, resp. zajištění povolení umístění toalety, ani dokončovací práce.

Oproti tomu objednaná chytrá toaleta je buňkou pro dvě toalety! Není zapotřebí stavební řízení ani připojení na inženýrské sítě a konečná cena nepřesáhne 700.000,- s DPH.

Na Facebooku navíc zastupitel ještě přidává: „Profesionální městské toalety od TOI TOI vážící 11 tun s antivandal úpravou, napojitelné na sítě tudíž bez další režie. Přístup na různé mince, jakoukoli kartu a i ty chytré telefony za příplateček to umí. Dá se provozovat i zdarma a otevírá se na dálku třeba ráno na sedmou v devět se zavírá. Desinfikuje a vytírá se sama automaticky podle nastavení po každém návštěvníkovi nebo po každém pátém jak je provozovateli libo. Kontrolní servis jednou měsíčně za 550 Kč včetně kompletního čištění. Docházející mýdla, desinfekce, toaletní papír hlásí zařízení emaily provozovateli. Jo a ta nabíječka na iphony taky může být… tato konkrétní toaleta je repasovaná po krátkém užívání a její cena je 350 tisíc Kč. Jo a celkem zásadní věc! Vozíčkář se na tuto toaletu v pohodě dostane jak prostorově tak vstupem díky evropskému klíči (to je taková chytrá věc pro postižené).“

Odpověď: Tvrzení, že toaleta připojená k inženýrským sítím nemá další režijní náklady je zavádějící. Například průměrná měsíční spotřeba vody a energií zmíněné toalety, bez výbavy automatického čištění činí 1.700 Kč a dalších 1.125, Kč za technické kontroly. Měsíční provozní náklady s technologií automatického čištění jsou pak energetický zhruba dvojnásobně nákladné. Uvedené údaje jsou čerpány od provozovatele zmíněných toalet. Navíc 550 Kč stojí servis od společnosti TOI TOI týdně, nikoli měsíčně.

K tomu všemu je zapotřebí připočítat ještě finanční náklady se zapojením na inženýrské sítě, vyřízení stavebního povolení a finance na vybudování základní desky, na kterou lze jedenácti tunovou toaletu umístit. Instalace objednaných záchodků nepodléhá stavebnímu řízení. Tyto toalety lze variabilně řešit jako zcela autonomní, napájené ze solárních panelů s vlastním zásobníkem vody i nádrží na kaly.

Zdroj: Město Mělník