Nový pavilon Nemocnice Mělník nabízí 120 lůžek

Nemocnice Mělník otevírá zcela nový pavilon vybudovaný pro dvě různá oddělení se zaměřením na dlouhodobou lůžkovou péči a akutní lůžkovou rehabilitaci. Moderní budova nabízí ve standardu maximálně dvojlůžkové pokoje. Samozřejmostí pak je vlastní sociální zařízení u každého pokoje. Pro milovníky klidu a soukromí jsou k dispozici i nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Provozní ředitel Nemocnice Mělník, Ing. Květoslav Durana k události říká: „Investice do této stavby,

včetně vybavení a zdravotechniky, dosáhla několika set milionů korun. Jedná se o jednu z

nejzásadnějších investic v sektoru českého privátního zdravotnictví. Pavilon disponuje celkem 120

lůžky. K navýšení komfortu přispívá také vybudování 50 nových parkovacích míst.“

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče (ODLP) nabízí doléčení a rekonvalescenci všem pacientům

ve stabilizovaném zdravotním stavu po operačních výkonech, kardiovaskulárním a infekčním

onemocnění, mozkové příhodě, ale i pacientům s chronickou bolestí nebo onkologickým

onemocněním.

Cílem je dosáhnout nejvyšší možné mobilizace a zlepšení soběstačnosti tak, aby se nemocný mohl co nejdříve vrátit zpět do domácího prostředí. U nevyléčitelně nemocných je naším cílem zmírnění fyzických, psychických, sociálních i spirituálních obtíží s důrazem na kvalitu života a jeho klidný a důstojný závěr. Moderní prostředí pacienty podněcuje k aktivitě a sociální interakci a zároveň respektuje jejich potřebu klidu a soukromí. Péče ODLP se soustředí na ošetřovatelskou složku včetně rehabilitace a podpory návratu do běžného života. Oddělení disponuje celkem 90 lůžky.

Na oddělení akutní lůžkové rehabilitace (RHB) jsou přijímáni pacienti vyžadující akutní a specializovanou rehabilitaci po úrazech, po ortopedických operacích, po akutních cévních mozkových příhodách, s bolestmi zad a s neurologickými onemocněními. Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace, je zajištěna následná rehabilitační péče přímo překladem z lůžka na lůžko.