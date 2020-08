Mělník zase bude hrát pro dobrou věc

Téměř po roce opět mělnické náměstí Míru ožije super akcí, jenž pomůže člověku jemuž osud poněkud zkomplikoval všední každodennost.

O co vlastně půjde v letošním ročníku? Béda Marjánko, kterému jsme společnými silami pořídili elektrický vozík a tak trochu mu pozitivně změnili život, předává pomyslné žezlo Pétě Koudelkové. Skvělá holka, muzikantka bojující se zákeřnou nemocí, která má dost zavádějící, téměř poetický název „nemoc motýlích křídel“ potřebuje trochu pomoci. Jedná se konkrétně o pořízení automobilu, aby mohla cestovat ke svému lékaři do Brna a též pokud zdraví zrovna dovolí na koncerty svých oblíbených kapel. Péťa velmi ráda řídí, což je to jedna z věcí, která jí dává chuť do života, stejně jako muzika a lidé, které má kolem sebe.

„Mělník hraje Vám“ tedy letos přináší skvělou prvotřídní muziku a doufá, že se podaří naplnit náměstí a vybrané peníze ze vstupného investujeme po odečtení nákladů do dobré věci. Stejně jako loni, kdy Bédův vozík byl pořízen za zhruba třetinu sponzorských příspěvků a my jsme ještě mohli poslat další finance Makulce, Martínkovi a právě Pétě, tak i letos doufáme, že obdarujeme další lidičky co se statečně perou s osudem a naše společná aktivita je výrazně podpoří.

Moc děkujeme Davidu Kollerovi za podporu akce, díky níž věříme, že se náš záměr podaří naplnit. Auto pro Péťu pořídíme s pomocí neziskové organizace Revenium na operativní leasing, kdy každý měsíc pošle jeden sponzor platbu za pronájem auta, čímž Petra získá do užívání vozidlo bez starostí o servisní a provozní náklady. Ještě než jsme stačili projekt oficiálně vyhlásit přihlásilo se 6 subjektů, coby sponzorů na první měsíce. Protože je celá letošní akce velmi nákladná a my tedy ještě nevíme jak dopadne finančně, budeme o dalších krocích a rozdělování potencionálního zisku informovat až podle reality. Jisté je že Péťa letos odjede z Mělníka v novém voze díky podpoře Vás všech co projektu Mělník hraje drží palce.

Těšíme se na Vás ve středu 29.července od 15 na náměstí u kašny, kde to celé rozjede kapela Navostro aby, poté mohl excelovat Baťa s úštěckým sborem, symfonickým orchestrem a geniálním dirigentem Kolomanem Polákem načež Mělníku zahraje legendární David Koller. Věříme tak, že to celé bude zase nezapomenutelný zážitek, stejně jako propracovaná gastro scéna, kde budete moci zažít souboj pivovarů Medvěd proti Plzni a do toho osvědčené Na chleba, Vafle Mělník, pizza Bardolino, vinařství Chorouš, Školní statek, Ajskrým kára s Puro Gelato zmrzlinou, Kafe Mělník nebo Rolovaná zmrzlina.

Vstupenky možno zakoupit v předprodeji Mekuc a to i online na http://www.melnik.link/mh20

Tomáš Trejbal