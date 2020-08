Finále Blues před Dírou bude patřit Malé partě

Už je to tak. Prázdniny se pomalu nachylují do svého závěru a nimi i pravidelná páteční setkávání v mělnickém podloubí před vyhlášeným barem Díra. I letos měli návštěvníci možnost si poslechnout skvělé muzikanty, kteří ještě více zpříjemnili letní večery. Opět se zaplnilo náměstí jímž zazněly unikátní foukací harmoniky Matěje Ptaczka a Jana Stehlíka či kytarová sóla Martina Ketnera, ze Slaného zavítala kapela The Bladderstones, jenž jako jediná měla tu „smůlu“ na nepřízeň počasí což však neubralo na skvělé atmosféře. Nechyběli samozřejmě ani „domácí“. A to v podobě skupiny BAD se svižným jižanských rockem a samozřejmě skvělý klávesista Tomáš Homuta se svými přáteli, který zde opět navodil tu správnou bluesovou atmosféru..

Bohužel všechno jednou skončí. A to týká i těchto hudebních večerů. A jak se již stalo tradicí tato setkávání 21. srpna završí sdružení Baťa a Malá parta. Tuto hudební formaci kromě všeobecně známého muzikanta Petra „Bati“ Kundráta tvoří vynikající saxofonista Jarda Jeřábek a neméně skvělý kytarista Tomáš „Elvud” Hádek.

Není proto žádných pochyb, že i tento poslední letošní večer pod starobylým mělnickým podloubím bude plný pohody, kterou dokáží vytvořit lidé naladěni na stejnou strunu. A především věřme, že se budeme moci těšit i na další tato skvělá setkávání v tom příštím roce.

