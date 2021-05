Žlutý ostrov nabízí chvíle pohody

Kdo prochází mělnickým „dolním“ náměstím Karla IV. si jistě mohl povšimnout žlutě natřených laviček opatřených citáty u již známého stánku s výbornou kávou. Mnozí se třeba podiví co je to za novinku?

Městská knihovna Mělník, jenž se přestěhovala do zdejší budovy bývalého „obchoďáku“ totiž připravila nový projekt s názvem Žlutý ostrov. Jedná se ostrůvek kvetoucí zeleně na tomto náměstí před knihovnou, který doplnily zmíněné žluté lavičky, dále zde budou židle a malá knihovna. Tento koutek bude v těsném sousedství výše zmíněného stánku Šestihran Kafe Mělník a květinářství Hobíkovi, jenž skvěle pečují o zdejší flóru a propojí tak, co k sobě patří. Knihy, květiny a dobrá káva….

Avšak to nebude zdaleka vše. Žlutý ostrov nabídne nejen posezení s knihou a kávou, ale také nový projekt „Čteme uchem“. Jedná se o pravidelný veřejný poslech audioknih vybraných tak, aby si na své přišly všechny generace.

Slavnostní otevření Žlutého ostrova proběhlo 28. dubna a na pravidelný poslech audioknih na Žlutém ostrově se mohou návštěvníci těšit každou středu od 15 do 17 hodin. A to až do 30. června. Jak již bylo zmíněno četba je určena pro všechny věkové skupiny, tak se vždy bude jednat o dvě oblasti. Jedna pro tu mladší generaci a druhá pro tu dřívější. Ale určitě se budou navzájem prolínat, neboť nabídka je skutečně pestrá. Celý program možno najít jak na plakátech Mekuc či na https://www.mekuc.cz/knihovna.

Mnozí jistě v době koronaviru trávili nucenou izolaci nad knihou, avšak nyní je nová možnost si četbu užít i s dalšími čtenáři a třeba si s nimi o tom popovídat což řadě z nás tak chybělo.

mar