Zimní stadion v Neratovicích zůstává uzavřen. Město zvažuje rekonstrukci nebo nový areál

Zimní stadion v Neratovicích letos zůstane bez ledu. Rada města na svém zasedání 23. října rozhodla, že provoz sportoviště zůstane do odvolání uzavřen. Rozhodnutí padlo po technické kontrole, která odhalila řadu závažných závad ohrožujících bezpečnost návštěvníků.
Podle výsledků kontroly je problém prakticky ve všech klíčových částech objektu – střecha, elektroinstalace, protipožární systém i čidla na detekci čpavku. Některé technologie jsou navíc zastaralé a neodpovídají současným bezpečnostním normám.
„Bez provedení rozsáhlých oprav nelze provoz stadionu povolit. Riziko pro zdraví lidí je příliš vysoké,“ uvedlo vedení města.
Sezona bez ledu. Hokejisté i veřejnost hledají náhradní zázemí
Uzavření stadionu znamená, že se v letošní sezoně v Neratovicích bruslit nebude. Opatření se dotkne nejen veřejnosti, ale i hokejového klubu HC Buldoci Neratovice, který zde dlouhá léta trénoval a pořádal své domácí zápasy.
Město přitom převzalo zimní stadion do své správy teprve letos na jaře. Už tehdy se počítalo s tím, že objekt bude potřebovat investice do oprav, ale rozsah zjištěných závad předčil očekávání.
„Zimní stadion je pro Neratovice důležité sportovní zázemí. Uděláme maximum pro to, aby se sportovci i veřejnost mohli vrátit co nejdříve – ale bezpečnost je pro nás absolutní prioritou,“ uvedl mluvčí města Jakub Duchoslav.
Rekonstrukce, nebo úplně nový stadion?
Radnice nyní stojí před zásadním rozhodnutím – zda stávající stadion kompletně zrekonstruovat, nebo postavit zcela nový moderní areál. Cílem je najít dlouhodobé, bezpečné a finančně udržitelné řešení, které bude odpovídat potřebám sportovních klubů i běžných návštěvníků.
O konkrétní podobě řešení a časovém harmonogramu rozhodne město po vyhodnocení technických a ekonomických podkladů.
Další informace k situaci bude město průběžně zveřejňovat na svých oficiálních stránkách 👉
https://www.neratovice.cz/zimni-stadion-v-neratovicich-zustane-uzavren