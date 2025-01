Ženy si myslely, že jim píšou jejich děti, kterým spadly telefony do záchodu. Peníze poslaly podvodníkům

Během posledních dvou dnů přijali policisté oznámení o dvou podobných kyberpodvodech. Podvodníci použili další fintu, tentokrát poslali SMS zprávu dvěma ženám, kdy se vydávali za jejich děti. V prvním případě tvrdila údajná dcera 60leté ženě, že jí spadl telefon do WC a může jí pouze psát, a to ze zapůjčeného telefonu.

Požádala ji, aby jí zaslala finanční hotovost ke koupi nového telefonu a po další komunikaci s legendou, že peníze nedorazily, poškozená poslala platbu ještě jednou. Žena z Příbramska zaslala i své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Nakonec přišla o více než sto tisíc korun.

Následující den pro změnu přišla textová zpráva z neznámého čísla 50leté ženě od jejího „syna“. Ten tvrdil, že má rozbitý mobil, protože mu spadnut do záchodu, ale že si již kupuje nový telefon, ale nemůže se teď dostat do svého bankovnictví. Poprosil o zaslání částky 20 tisíc korun na bankovní účet, který uvedl. Poškozená částku zaslala. Během krátké chvíle jí však volal její skutečný syn, který ale uvedl, že žádné peníze po ní nepožadoval, a až okamžitě kontaktuje banku a účet zablokuje.

Nejlepší obranou před kyberútoky je osvěta, na nástrahy virtuální světa je potřeba neustále upozorňovat a dále dodržovat pár základních pravidel. Nikdy nejednat dle nesmyslných pokynů, věci si ověřovat. Nikdy nedávat přihlašovací údaje do internetového bankovnictví či informace k platební kartě, nepřecházet do bankovnictví přes odkazy zaslané v SMS zprávách či v e-mailech. Nikdy neinstalovat neznámé aplikace do telefonu nebo počítače. Další informace o různých kyberpodvodech je možné získat v rámci projektu „Mysli než klikneš“ na odkaze