Zastupitelé schválili rozpočet města pro rok 2025

Město Mělník bude hospodařit v roce 2025 s rozpočtem ve výši přes 902 milionů korun. Na investice přitom půjde dosud nejvyšší částka v historii města – téměř 325 milionů korun.

Celkové výdaje, jak je včera schválilo Zastupitelstvo města Mělníka, dosáhnou v roce 2025 částky 902,472 milionu korun. Běžné provozní výdaje z toho budou 577,9 milionu korun a kapitálové výdaje 324,6 milionu. „Jde dosud o největší investice, které město kdy plánovalo. Před nástupem současného vedení se investice pohybovaly na úrovni 50 až 60 milionů korun ročně. Ve městě je potřeba ale řadu věcí opravit a přizpůsobit potřebám Mělničanů. Neustále slyšíme, co je potřeba všechno opravit. V příštím roce nás čeká spousta práce, ale věřím, že to obyvatelé města ocení. Je ale jasné, že na všechno, co bylo v minulosti zanedbané, se nedostane,“ uvedl starosta města Tomáš Martinec.

Celkové předpokládané příjmy dosáhnout v příštím roce téměř 682,4 milionu korun, přičemž se vedení města rozhodlo využít zůstatků na bankovních účtech z minulých let v minimální výši 300 milionů korun. Prostřednictvím finančních prostředků z minulých let budou financovány i splátky dlouhodobého úvěru na kanalizaci Vehlovice ve výši 6,4 milionu korun. Nárůst daňových příjmů oproti roku 2024 se přepokládaná o zhruba 79 milionů korun, což je 19,2 procenta. V rozpočtu města je plánovaná provozní rezerva ve výši 25 milionů korun.

Mezi největší investice zahrnuté do roku 2025 patří vybudování fotbalových hřišť a šaten ve Sportovním areálu Podolí (areál u BIOS), zahájení rekonstrukce areálu letního koupaliště, vybudování 90 koupelen a opravy balkonů v Domově pro seniory, postavení nové budovy pro dětskou skupinu u mateřské školy ve Sportovní ulici. „V příštím roce zahájíme také stavbu skateparku a pumptracku ve volnočasovém areálu Podolí. Mezi významné stavby bude také patřit rekonstrukce komunikace v ulici Jezdecká nebo dokončení parkoviště v ulici Nemocniční,“ přibližuje další investice starosta Tomáš Martinec. „Počítá se také s dalšími opravami škol a školských zařízení. Na řadu přijde například výměna oken a zateplení fasády na ZŠ Wolkerova nebo modernizace učeben na základní škole v ulici

Jaroslava Seiferta. Jen na úpravu hřišť a sportovišť ve školských zařízeních počítáme s investicí zhruba 10 milionů korun,“ doplňuje místostarosta města Petr Kowanda.