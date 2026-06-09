Zastupitelé podpořili přípravu LDN v neratovické nemocnici. Projekt hájila i bývalá ministryně
V budově neratovické nemocnice by mohlo vzniknout nové oddělení následné péče. Společnost Orthomed, která nemocnici od konce roku 2024 provozuje, představila zastupitelům plán na přestavbu dvou dlouhodobě nevyužívaných pater na léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN). Městské zastupitelstvo nakonec schválilo přípravu projektu v hodnotě 43,4 milionu korun.
Jednatel společnosti a ředitel nemocnice Pavel Dupal uvedl, že současné vedení převzalo zařízení po předchozím provozovateli Almeda a podařilo se mu obnovit řadu smluv se zdravotními pojišťovnami. Nemocnice podle něj nyní provádí přibližně tři tisíce operací ročně a rozšiřuje své působení i v dalších oborech.
Podle Dupala však nemocnice využívá pouze část objektu. Dvě horní podlaží jsou podle jeho slov ve špatném technickém stavu a nelze je používat pro poskytování zdravotní péče. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí proto vznikl návrh na jejich přeměnu na oddělení následné péče se zhruba šedesáti lůžky a samostatnými pokoji se sociálním zázemím.
Financování rekonstrukce by mělo být zajištěno z prostředků, které se podle nájemní smlouvy vracejí zpět do modernizace nemocnice. Z desetimilionového ročního nájmu směřuje většina prostředků právě na obnovu areálu.
Někteří zastupitelé ale upozornili na možná rizika projektu. Marek Duchoslav (MISE) se zajímal o to, zda existuje jistota, že zdravotní pojišťovny budou nový typ péče hradit. Vyjádřil obavu, aby investice nezůstala bez využití.
Na jednání vystoupila také bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, která projekt podpořila. Uvedla, že zdravotní pojišťovny podobné záměry běžně neschvalují předem, nicméně následná péče patří mezi oblasti, které jsou v systému dlouhodobě potřebné. Připomněla rovněž, že nemusí jít výhradně o klasickou LDN, ale i o jinou formu sociálně-zdravotních lůžek.
Diskuse se vedla také o financování rekonstrukce. Starosta Roman Kroužecký se dotazoval, zda by nebylo možné využít bankovní úvěr. Dupal však vysvětlil, že nemocnice není vlastníkem budovy, a proto by získání úvěru bylo problematické.
Vedle samotné stavební úpravy plánuje Orthomed investovat přibližně 25 milionů korun do vybavení nových prostor. Společnost je připravena svůj závazek potvrdit dodatkem k nájemní smlouvě.
Během jednání zazněly i dotazy týkající se hospodaření provozovatele nemocnice. Jaroslava Němcová upozornila, že účetní závěrky společnosti jsou veřejně dostupné. Zastupitel Duchoslav nicméně namítl, že zveřejněné dokumenty neposkytují úplný obraz o ekonomické situaci firmy.
Zastupitelstvo nakonec schválilo přípravu projektu většinou 19 hlasů. Pokud budou následné kroky pokračovat podle plánu, letos by měla být dokončena projektová dokumentace a příprava stavby. Samotná rekonstrukce by mohla začít v příštím roce.
Jaroslava Němcová během debaty několikrát vystoupila na podporu projektu a vysvětlovala jeho fungování i význam na základě svých zkušeností ze zdravotnictví a veřejné správy.
Fotografie převzato: www.wikipedie.cz