Zaplať, nebo nemáš šanci? Největší mělnická skupina Mělník – City prý prodává nejen reklamu, ale i vliv

Téměř 40 tisíc členů. Největší facebooková skupina na Mělníku. Pro mnohé hlavní zdroj informací, doporučení i názorů.
Jenže podle části místních podnikatelů už nejde jen o komunitu. Jde o tvrdý byznys a možná i o moc.
Ozývají se hlasy, že ve skupině dnes neplatí rovnost, ale ceník. Kdo zaplatí, je vidět. Kdo nezaplatí, mizí.
„Bez balíčku nemáte šanci“
Správci podle oslovených podnikatelů nabízejí několik úrovní placené propagace – od zvýraznění příspěvků až po dlouhodobé balíčky za tisíce korun měsíčně.
Nejvyšší varianta má podle nich přinášet něco víc než jen reklamu. Výhodnější postavení a omezení konkurence.
„Bylo nám řečeno, že pokud chceme pravidelně prezentovat služby, máme využít oficiální balíček. Jinak naše příspěvky nemusí projít,“ uvedl jeden z podnikatelů.
Jiný mluví ještě přímočařeji: „Když někdo zaplatí nejvyšší balíček, ostatní ve stejném oboru jsou prakticky odstřiženi. To už není komunita. To je uzavřený reklamní prostor.“
Skupina, která formuje názory.
Problém ale není jen v reklamě.
Tato skupina má dosah, o jakém se menším médiím může jen zdát. Denně se zde řeší městská politika, projekty, spory, investice. Komentáře často určují tón veřejné debaty.
A právě tady začíná být situace citlivá.
Pokud stejný prostor zároveň prodává zvýhodněnou viditelnost vybraným subjektům, vyvstává otázka: Je vliv rozdělován podle obsahu, nebo podle platební schopnosti?
Když jedna platforma současně nabízí komerční balíčky a zároveň významně ovlivňuje veřejné mínění ve městě, nejde už jen o marketing.
Jde o moc nad informacemi.
Je reklama vždy přiznaná?
Další zásadní otázka se týká transparentnosti.
Česká legislativa jasně říká, že reklama musí být zřetelně označená. Skrytá reklama je považována za klamavou obchodní praktiku. Pokud však běžný člen skupiny nedokáže rozeznat, co je přirozené doporučení a co zaplacené zvýhodnění, vzniká zásadní problém důvěry.
A bez důvěry komunita nefunguje.
Komunita, nebo digitální monopol?
Skupina s téměř 40 tisíci členy už dávno není jen parta sousedů na Facebooku.
Je to dominantní lokální kanál.
Kdo má kontrolu nad takovým prostorem, drží v rukou silný nástroj – ekonomický i politický.
Je v pořádku svou práci monetizovat? Ano.
Je ale v pořádku vytvářet exkluzivitu a zároveň ovlivňovat veřejnou debatu? To je otázka, která si zaslouží odpověď.
Protože ve chvíli, kdy se komunita promění v placený filtr, nejde jen o reklamu.Jde o to, kdo ve městě dostane prostor mluvit – a kdo zůstane potichu.