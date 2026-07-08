Zápach, hluk i plameny. Obyvatele Kralup trápily problémy v rafinérii
V uplynulých dnech si obyvatelé Kralup nad Vltavou i okolních obcí opakovaně stěžovali na silný zápach, zvýšený hluk a viditelné plameny z komína místní rafinérie. Příčinou byly technické problémy na jednotce výroby síry, kvůli kterým musela společnost Orlen Unipetrol přistoupit k takzvanému flérování.
Flérování je řízené spalování části surovin na bezpečnostním hořáku. Tento postup se používá při mimořádných provozních situacích nebo odstávkách, aby se předešlo vážnějším rizikům, například výbuchu. Vedlejším efektem jsou však právě výrazný hluk, zápach a plameny viditelné z velké vzdálenosti.
Podle společnosti Orlen Unipetrol se závada poprvé objevila na konci června. Po jejím odstranění se však technické potíže opakovaly, což vedlo k několika dnům nestandardního provozu. Nepříjemný zápach zaznamenali nejen obyvatelé Kralup nad Vltavou, ale také lidé v okolních obcích a na okraji Prahy.
Město situaci průběžně sledovalo a obrátilo se na Českou inspekci životního prostředí. Ta uvedla, že během samotného flérování není technicky možné provádět přímé měření emisí. Inspektoři se však případem zabývají a připravují závěrečnou zprávu z provedené kontroly.
Podle vyjádření radnice i provozovatele nebyla mimořádná situace zdravotně nebezpečná. Šlo o standardní bezpečnostní opatření při poruše technologie. Od začátku tohoto týdne již rafinérie opět funguje v běžném režimu a provoz byl stabilizován. Závada zároveň neměla vliv na zásobování trhu pohonnými hmotami, přesto však společnosti způsobila ekonomické ztráty kvůli nutnosti spalovat část produkce.
Fotografie převzato: www.wikipedie.org