Zámek Nelahozeves otevírá skrytá zákoutí. Návštěvníci se podívají do sklepa i na půdu
Renesanční Zámek Nelahozeves zahajuje novou turistickou sezonu opravdu netradičně. Pro návštěvníky si připravil dvě novinky, které je zavedou do míst, kam se běžně nepodívají – do historických sklepů, servisních chodeb i pod střechu mezi krovy.
Hlavní novinkou je speciální prohlídková trasa, která odhaluje technické zázemí zámku. Lidé tak uvidí zákulisí fungování historické stavby – od skladování vína až po konstrukci střechy. Prohlídka nabídne syrovější pohled na památku bez obvyklého lesku reprezentačních sálů a přiblíží každodenní realitu života na zámku v minulosti.
Návštěvníci musí počítat s náročnějším prostředím – čekají je schody, chladnější teplota i prašnější prostory. Odměnou je ale autentický zážitek a možnost poznat zámek z úplně jiné perspektivy.
Na své si přijdou i rodiny s dětmi. Pro ně je připravena dobrodružná hra, při které se malí i větší účastníci vydají po stopách ztraceného pokladu. S čelovkami projdou temnějšími částmi zámku, budou řešit úkoly a hledat indicie. Program tak kombinuje zábavu s poznáváním historie a technického zázemí památky.
Nová sezona na zámku odstartuje na konci března a kromě těchto novinek nabídne i tradiční prohlídky historických interiérů nebo doprovodný program pro celou rodinu.
Zámek Nelahozeves, který patří mezi nejvýznamnější renesanční památky v Česku, tak láká návštěvníky nejen na svou historii a umělecké sbírky, ale nově i na zážitky, které odhalují jeho skrytou tvář.
Občerstvení přímo v areálu
Součástí areálu je také příjemné zázemí pro odpočinek. Bistro Skála s dětským hřištěm nabízí ideální místo, kde si mohou návštěvníci po prohlídce oddechnout. V horkých dnech potěší zejména kopečková zmrzlina, nechybí ani klasika v podobě hranolků nebo párku v rohlíku. K občerstvení si lze dát točenou ovocnou limonádu nebo čepované pivo.
Foto převzato: Infocentrum Nelahozeves