Zámek Mělník ožije slavností vín i oslavou jubilea Jiřího Lobkowicze
Na poslední dubnovou sobotu připravuje Zámek Mělník výjimečnou slavnost vín, která potěší všechny milovníky dobrého vína i historie. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vín ze zámeckého vinařství, prohlídky historických prostor zámku i vinných sklepů a také na slavnostní přípitek na terase svatého Václava s krásným výhledem do okolí.
Letošní akce bude o to významnější, že se ponese ve znamení kulatého jubilea zámeckého pána Jiřího Lobkowicze, který slaví své sedmdesáté narozeniny. Právě on se během dne osobně ujme role průvodce při jediné speciální prohlídce zámku, během níž návštěvníkům přiblíží historii sídla i zajímavosti spojené s rodem Lobkowiczů.
O příjemnou atmosféru se postará také hudební program. Dopoledne bude hosty bavit DJ Dan a odpoledne slavnost doplní tradiční cimbálová muzika, která k vínu a slavnostní náladě neodmyslitelně patří.
Spojení vinařské tradice, historického prostředí a významného osobního jubilea dělá z této události jedinečný zážitek, který slibuje nezapomenutelný den pro všechny návštěvníky.
